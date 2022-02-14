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Эвакуация дипломатов и что сделали в Украине, чтобы не допустить авиационной изоляции: пять новостей, которые вы могли проспать

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Эвакуация дипломатов и что сделали в Украине, чтобы не допустить авиационной изоляции: пять новостей, которые вы могли проспать

Pexels

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Администрация США планирует отозвать всех оставшихся в Киеве американских служащих в течение 24-48 часов. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. Читать дальше –>
  • СММ ОБСЕ подтвердила выезд из Украины членов миссии, направленных рядом государств-участников. Читать дальше –>
  • МИД Японии объявил об отзыве практически всех дипломатов из Украины. Об этом сообщает NHK. Читать дальше –>
  • Дипломаты посольства США, оставшиеся в Украине после волны эвакуации, переезжают работать во Львов. Об этом заявил СМИ собеседник по дипломатической службе США. Читать дальше –>
  • Большинство авиаперевозчиков продолжают работать в обычном режиме, никакой массовой отмены рейсов не наблюдается, потому что нет никаких ограничений на пребывание воздушных судов в воздушном пространстве Украины. Читать дальше –>

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