Эвакуация дипломатов и что сделали в Украине, чтобы не допустить авиационной изоляции: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Администрация США планирует отозвать всех оставшихся в Киеве американских служащих в течение 24-48 часов. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. Читать дальше –>
- СММ ОБСЕ подтвердила выезд из Украины членов миссии, направленных рядом государств-участников. Читать дальше –>
- МИД Японии объявил об отзыве практически всех дипломатов из Украины. Об этом сообщает NHK. Читать дальше –>
- Дипломаты посольства США, оставшиеся в Украине после волны эвакуации, переезжают работать во Львов. Об этом заявил СМИ собеседник по дипломатической службе США. Читать дальше –>
- Большинство авиаперевозчиков продолжают работать в обычном режиме, никакой массовой отмены рейсов не наблюдается, потому что нет никаких ограничений на пребывание воздушных судов в воздушном пространстве Украины. Читать дальше –>