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Эвакуация из сектора Газа и желание Молдовы покинуть СНГ: главные новости ночи 2 ноября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4747
Время на прочтение
1 мин
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Эвакуация из сектора Газа и желание Молдовы покинуть СНГ: главные новости ночи 2 ноября 2023 года

Части людей разрешили эвакуироваться из сектора Газа / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 2 ноября 2023:

  • Молдова перестает платить членские взносы в СНГ и стремится выйти из организации Читать далее –>
  • Беженцы начали эвакуацию из сектора Газа Читать далее –>
  • В результате обстрела Херсона за минувшие сутки один человек погиб, трое получили ранения Читать далее –>
  • Американские военные во время тестирования уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету Читать далее –>
  • Новый спикер в Сенате заявил республиканцам, что он поддерживает Украину Читать далее –>

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