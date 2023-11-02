Эвакуация из сектора Газа и желание Молдовы покинуть СНГ: главные новости ночи 2 ноября 2023 года

Главные новости ночи 2 ноября 2023:

Молдова перестает платить членские взносы в СНГ и стремится выйти из организации Читать далее –>

Беженцы начали эвакуацию из сектора Газа Читать далее –>

В результате обстрела Херсона за минувшие сутки один человек погиб, трое получили ранения Читать далее –>

Американские военные во время тестирования уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету Читать далее –>

Новый спикер в Сенате заявил республиканцам, что он поддерживает Украину Читать далее –>

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