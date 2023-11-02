Эвакуация из сектора Газа и желание Молдовы покинуть СНГ: главные новости ночи 2 ноября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 2 ноября 2023:
- Молдова перестает платить членские взносы в СНГ и стремится выйти из организации Читать далее –>
- Беженцы начали эвакуацию из сектора Газа Читать далее –>
- В результате обстрела Херсона за минувшие сутки один человек погиб, трое получили ранения Читать далее –>
- Американские военные во время тестирования уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету Читать далее –>
- Новый спикер в Сенате заявил республиканцам, что он поддерживает Украину Читать далее –>
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