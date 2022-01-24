"Эвакуация" посольства США в Украине: Боррель призвал "не драматизировать" ситуацию

ЕС не видит причин ввозить семьи дипломатов из Украины.

Для эвакуации семей европейских дипломатов и работников посольств из Украины нет оснований.

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, пишет AFP News Agency.

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Кроме того, по его словам, Евросоюз не следит за Соединенными Штатами, которые выведут семьи своих дипломатов из Украины.

Представитель Евросоюза призвал "не драматизировать" ситуацию, пока идет переговорный процесс вокруг ситуации на украинских границах. Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США Энтони Блинкена причину такого решения. "Госсекретарь Блинкен объяснит нам причины этого объявления. Мы не собираемся делать что-либо подобное, поскольку не видим для этого особых причин", — подчеркнул дипломат.

Напомним, Государственный департамент США принял решение разрешить выезд государственных служащих США с дипломатической миссии в Украине, как особое предостережение из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих Украину или проживающих в Украине.

В свою очередь, в украинском МИД назвали "эвакуацию" посольства США в Украине "проявлением чрезмерной предосторожности" и призвали "трезво оценивать риски". Дипломаты подчеркнули, что угроза новых волн российской агрессии остается постоянной с 2014 года, а накопление российских войск у государственной границы началось еще весной прошлого года.

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