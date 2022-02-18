Эвакуация жителей "ЛДНР" в Россию: в МВД Украины предупредили о еще больших провокациях

Эвакуация жителей "ЛДНР" в Россию: в МВД Украины предупредили о еще больших провокациях

Заявления главарей боевиков об эвакуации Геращенко назвал окончательной агонией Минских соглашений.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что объявления главарями "ЛДНР" о массовой эвакуации местных жителей на территорию России свидетельствуют о подготовке масштабной провокации с еще более массированными обстрелами украинской территории.

Об этом Геращенко сообщил в пятницу, 18 февраля.

"Заявления лидеров террористических организаций "Л/ДНР" Пушилина и Пасечника – это, по-моему, окончательная агония Минских соглашений. О каких выборах на оккупированных территориях может идти речь, если они нагло лгут своим заложникам о несуществующем наступлении Вооруженных Сил Украины. Судя по всему, готовятся масштабные провокации с еще более массированными обстрелами украинской территории", – говорится в сообщении Геращенко.

Он добавил, что "мы ответим на это правдой, показав всему миру, что ВСУ крепко стоят на своих позициях и не намерены наступать, подыгрывая врагу".

Напомним, 18 февраля главари боевиков "ЛНР" и "ДНР" объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий на территорию России "в связи с обострением ситуации на Донбассе".

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