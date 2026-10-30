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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Эвакуация из Олешек: Мелания Трамп сделала заявление

Трамп заявила, что гуманитарные мероприятия проходят в соответствии с договоренностями между Киевом и Москвой.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Мелания Трамп.

Мелания Трамп. / © Associated Press

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что жители оккупированных Олешек в Херсонской области готовятся к эвакуации.

Об этом она сообщила в коротком заявлении, которое опубликовала через 80 часов после начала локального прекращения огня, пишет Sky News.

По словам Мелании Трамп, украинские и российские гуманитарные команды уже работают на месте: доставляют помощь гражданским и готовят их к выезду.

«Эти скоординированные операции проходят в полном соответствии с договоренностями, заключенными между Украиной и Россией», — подчеркнула первая леди США.

Перемирие в Олешках — роль Мелании Трамп

В Белом доме 23 октября сообщили, что прекращение огня в Олешках. Там подчеркнули, что договоренности между Украиной и РФ достигли при посредничестве Мелании Трамп. Сообщалось, что первая леди и ее представитель напрямую сотрудничали с украинским и российским руководством.

Позже Трамп сообщила, что в Олешках будут работать четверо американских журналистов с телеканала Newsmax. Они будут независимо фиксировать текущую гуманитарную миссию.

Тем временем журналисты CNN выяснили, что о ситуации в захваченном РФ городе первая леди узнала в сентябре во время мероприятия, организованного в рамках недели Генеральной ассамблеи ООН. После этого она начала работать над вопросом перемирия в Олешках.

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