Евгений Хмара возглавил Центр специальных операций "А" СБУ: что о нем известно

Евгений Хмара / © СБУ

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ которым, назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в указе №657/2025 главы государства.

Документ официально утверждает Хмару на руководящей должности в подразделении СБУ, ответственном за проведение специальных операций и реализацию стратегических мер по обеспечению безопасности государства. Назначение вступает в силу с момента подписания указа.

Реклама

Одновременно указом №656/2025 Хмара уволен с должности начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом и защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, в данном случае речь идет о переназначении генерал-майора Евгения Хмары на должность главы Центра специальных операций «А» на ту же должность, которую он занимал ранее. Переназначение произошло из-за официального переименования подразделения, в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании отдельных вопросов деятельности Службы безопасности Украины и повышении ее эффективности в связи с участием в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины».

ЦСО «А» СБУ – это подразделение Службы, которое непосредственно участвует в боевых действиях на фронте и проводит спецоперации в глубоком тылу врага.

Что известно о Евгении Хмаре

Известно, что в марте 2019 года Хмара был награжден орденом Даниила Галицкого пятым президентом Украины Петром Порошенко. Награда была присуждена за личные заслуги в укреплении национальной безопасности, проявление мужества, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей в День Службы безопасности Украины.

Реклама

Центр специальных операций «А» СБУ выполняет широкий спектр задач — от контртеррористических операций до специальных миссий, направленных на защиту национальной безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.