Евродепутат из Латвии около 20 лет сотрудничала с ФСБ – расследование (фото)

Депутат Европейского парламента от Латвии и представитель "Российского союза Латвии" Татьяна Жданок по меньшей мере с 2004 года сотрудничала с российскими спецслужбами, отчитывалась о своей деятельности перед кураторами из ФСБ и просила у них средства.

Об этом говорится в расследовании издания The Insider, которое базируется на переписке по электронной почте Жданок.

Журналисты сломали электронные письма Татьяны Жданок с октября 2005 года. Из них следует, что она переписывалась со своим куратором – сотрудником управления ФСБ по Санкт-Петербургу Дмитрием Гладеем, формально работавшим в малоизвестных организациях по наблюдению за выборами.

Татьяна Жданок в переписке с Гладеем, к примеру, отчитывалась о конференциях в Нарве и Таллинне, которые спонсировали фракция "Зеленых" Европарламента и Европейский свободный альянс. Последнюю организацию, членом которой была Жданок, служба внутренней безопасности Эстонии прямо называла прикрытием ФСБ.

Дмитрий Гладей/Фото: The Insider

В одном из писем Жданок сначала извинялась, что не смогла послать "обещанную информацию" из Страсбурга, а затем рассказала о том, какие задачи были решены.

Жданок довольно часто встречалась с Гладеем в Европе и Москве. В письмах она также просила выделить деньги – например, около 6 тысяч долларов на создание документального фильма и закупку георгиевских лент и другой атрибутики ко Дню победы 2010 года.

В разговоре с журналистами Жданок подтвердила, что знает Гладея уже несколько десятилетий, познакомившись с ним "в начале 70-х на турбазе на Северном Кавказе, где они учились кататься на лыжах".

Однако она отрицает, что знала о том, что он российский шпион: "Я могу засвидетельствовать, что из тех, с кем я сидела за одним столом, только о Владимире Путине и Сергее Нарышкине я точно знала, что они сотрудники ФСБ России".

После 2013 года, судя по переписке, у Жданок появился новый куратор, по имени Сергей Красин.

Как пишет The Insider, его настоящая личность – офицер ФСБ из Санкт-Петербурга Сергей Бельтюков.

Сергей Бельтюков/Фото: The Insider

Татьяна Жданок также запустила в Латвии радиопередачу под названием "Час российской школы", в котором предупреждала живущих в стране россиян о "возможных проблемах, связанных с отправкой детей из российских семей в языковые школы Латвии.

Кто такая Татьяна Жданок

Депутат Европейского парламента от Латвии Татьяна Жданок Фото/Facebook: Tatjana Ždanoka

Татьяна Жданок родилась в 1950 году в Риге. Она окончила Латвийский государственный университет и поступила в КПСС. В конце 1980-х годов она активно боролась за сохранение Латвии в составе СССР. После обновления независимости Латвии она продолжила политическую деятельность, опираясь на поддержку этнических россиян в стране.

Жданок является сопредседателем партии "Российский союз Латвии". С 2004 года – депутат Европарламента. Жданок в 2022 году проголосовала против резолюции Европарламента, осуждающей российское вторжение в Украину.

После этого Европейский свободный альянс прекратил членство "Российского союза Латвии" в партии.

Напомним, экс-посол Украины в США Валерий Чалый подчеркнул, что Запад недооценивает вероятность удара России по одной из стран НАТО. В частности, он подчеркнул, что в Эстонии есть куча российской агентуры.

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