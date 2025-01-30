Еврокомиссар О'Флаэрти: Поддержка прав ромов по всей Европе является самым высоким приоритетом в области прав человека

Среди приоритетов европейского сообщества остается искоренение неравенств между ромами и другими этническими группами, а также обеспечение прав ромских женщин.

Об этом сказал Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти.

«Когда мы сосредотачиваемся на защите прав ромского народа, то понимаем, что прежде всего нам нужно избавиться от «антицыганизма», мы должны побороть неравенства между представителями ромов и другими представителями общества. Мы также должны найти пути к надлежащей оценке культурного разнообразия ромских общин. Поддержка прав ромов по всей Европе является самым высоким приоритетом в области прав человека», — сказал он во время Национального форума по реализации ромской стратегии «Ценяя разнообразие» в четверг в Киеве.

По его словам, также необходимо сделать объективную оценку усилий по поддержанию прав ромов.

«Объединившись, мы можем сделать гораздо больше, чем в одиночку. Я готов к большему участию в проектах такой поддержки. Также необходимо отметить успешную работу организаций, ведущих деятельность в этом направлении, в частности, в вопросе обеспечения прав ромских женщин. Я убежден, что женщины – вектор изменений для ромских общин. Необходимо больше работать для того, чтобы женщины-ромы стали лидерами, которые смогут обеспечить разные важные изменения», — подытожил еврокомиссар.