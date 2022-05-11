"Еврокомиссии нужно время": в Офисе президента объяснили, почему пока неизвестен срок вступления Украины в ЕС

Процедура присоединения Украины к Европейскому Союзу предусматривает определенные этапы, поэтому назвать конкретную конечную дату — сложно.
Украина уже передала две части анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС. В настоящее время Еврокомиссия рассматривает украинские ответы.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире всеукраинского телемарафона.
"Есть процедура вступления любой страны в Европейский Союз... Правительство сделало свою работу достойно. Президент Украины передал вторую весомую часть... Сейчас мяч на стороне Европейской комиссии — им нужно время", — сказал Жовква.
По его словам, украинская сторона выдвигает сроки к концумая и просит Еврокомиссию "работать быстро", как это делает Украина.
"Далее – статус кандидата во время заседания Европейского совета, который мы ожидаем в июне. А потом будем говорить, потому что дальше начнутся переговоры. И сейчас сказать, в какой день, месяц или год это произойдет – не сможет никто, потому что мы еще даже не начали переговоры", – отметил он.
Заместитель руководителя ОПУ отметил, что сейчас ни одно государство не выступает против членства Украины в ЕС, даже наоборот – поддерживают стремление нашего государства.
"Здесь абсолютно положительная тенденция, поэтому будем в дальнейшем усиливать ее", — подытожил Жовква.
Напомним, Украина заполнила вторую часть опросника для вступления в ЕС.
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