Еврокомиссия готовит новые санкции в отношении властей Беларуси

Ограничения, в частности, касаются белорусских судей.

Европейская комиссия работает над пятым пакетом санкций против белорусских властей.

Об этом во время конференции в Вене заявил глава немецкого МИД Хайко Маас, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на конференции обсуждали политический кризис в Беларуси. По словам Мааса, пакет санкций касается белорусских судей, прокуроров и представителей служб безопасности, ответственных за нарушение прав человека.

Маас подчеркнул, что ЕС и, в частности, Германия поддерживают возбуждение уголовных дел универсальной юрисдикции.

Как сообщалось, ЕС расширило санкции против Белоруссии. В "черном" списке около 30 белорусских чиновников, авиакомпании и туристические агентства, причастные к свозу мигрантов к границам Евросоюза. В госдепе США предполагают, что миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС спровоцирован Минском, чтобы отвлечь внимание от действий России у границы с Украиной.

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