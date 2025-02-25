Еврокомиссия опровергла соглашение для Украины о полезных ископаемых

Там уточнили, что речь идет об официальном партнерстве с Украиной по поводу критического сырья, формализованного меморандумом о взаимопонимании 2021 года.

В Европейской комиссии опровергли информацию о якобы предложенном Украине со стороны ЕС соглашении о критических минералах, альтернативном соглашении от США. Отмечается, что этому сотрудничеству уже четыре года.

Об этом заявил спикер Европейской комиссии Томас Ренье 25 февраля, сообщает "Интерфакс-Украина".

Ренье прокомментировал информацию из СМИ, ссылавшихся на еврокомиссара по вопросам промышленной стратегии Стефана Сежурне, о том, что еврокомиссар якобы предложил Украине взаимовыгодное соглашение по критическим минералам.

"Нет предложения. С 2021 года у ЕС есть официальное партнерство с Украиной по критическому сырью, которое формализовано меморандумом о взаимопонимании. Следовательно, это датируется четырьмя годами назад", – заявил представитель Еврокомиссии.

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Он добавил, что это сотрудничество направлено не только на обеспечение безопасности цепочек поставок для Евросоюза, но и на содействие созданию местной ценности и развитию потенциала в странах-партнерах, обеспечивая взаимную выгоду.

"Теперь, как вы видите, здесь на самом деле идет речь о сотрудничестве с Украиной, а не о какой-то конкуренции с США", — объяснил Ренье.

Он также сообщил, что во время визита коллегии в Киев 24 февраля Сежурное встретился со своими украинскими коллегами.

"Он подтвердил нашу приверженность реализации этого меморандума о взаимопонимании и ускорении работы по укреплению нашего взаимовыгодного партнерства", — уточнил представитель ЕК.

Он снова повторил, что "партнерство, которое мы имеем с нашими украинскими друзьями, началось четыре года назад".

"И, как и в случае со всем важным сырьем и меморандумами о взаимопонимании, которые мы имеем с нашими партнерами, речь, конечно, идет о создании синергии между цепями поставок с одной и другой стороны, и, конечно, создании преимуществ для наших партнеров на местах. И вот об этом этот меморандум о взаимопонимании", – объяснил Ренье.

Напомним, накануне издание Politico сообщило, что Сежурне представил новый вариант партнерства между Украиной и ЕС в сфере добычи полезных ископаемых.