Вступление в ЕС: Еврокомиссия опубликовала анализ, Зеленский отреагировал

Украина на пути к ЕС показала лучший результат

Европейская комиссия опубликовала свой ежегодный отчет о расширении за 2025 год, где дала положительную оценку прогрессу реформ в Украине. Документ подтверждает, что государство, невзирая на полномасштабную войну, демонстрирует заметный рост и остается среди лидеров на пути в ЕС. В то же время, отчет содержит «существенную обеспокоенность» относительно обеспечения стабильной антикоррупционной системы.

Об этом говорится в пакете расширения Еврокомиссии.

Прогресс и замечания ЕК

Отчет Еврокомиссии охватывает период с 1 сентября 2024 года по 1 сентября 2025 года. В нем подчеркивается, что Украина демонстрирует недюжинную устойчивость и преданность своему европейскому пути, несмотря на эскалацию агрессивной войны России и значительное увеличение количества воздушных атак на гражданские объекты. В целом, в каждом разделе отчета ЕС выявил прогресс со стороны Украины за прошлый год.

Несмотря на положительную оценку, отчет содержит ряд замечаний по обеспечению стабильной и независимой антикоррупционной системы. В «фундаментальных» разделах правосудия и антикоррупционной политики Украина получила оценку «определенный прогресс». Еврокомиссия зафиксировала лишь «ограниченный прогресс» в сфере борьбы с коррупцией и отметила необходимость «дальнейшего и стабильного прогресса».

Реакция Украины

В Украине положительно отреагировали на выводы Еврокомиссии. Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что это самые высокие оценки европейцев за последние три года на пути евроинтеграции.

«Это наш лучший результат за три года на пути к поступлению. И самое главное — ни разу мы не получили негативной оценки откат назад», — написала Юлия Свириденко.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что прогресс Украины достигается благодаря усилиям миллионов граждан и воинов, и государство готово открыть следующие кластеры переговоров. Он также сказал, чего ждет от Европы.

"Мы ожидаем решительных действий Евросоюза для преодоления всех искусственных препятствий на пути к сильной и единой Европе, где Украина является неотъемлемой частью", - заявил Владимир Зеленский.

ЕС одобрил пятый платеж Украины

Как сообщает Совет ЕС, одновременно с публикацией отчета был одобрен пятый регулярный платеж в поддержку Украины в рамках Механизма поддержки Украины (Ukraine Facility).

Украина должна получить более 1,8 млрд евро финансирования. Эта сумма отражает успешное исполнение Украиной девяти необходимых шагов для пятого транша. Денежные средства направлены на укрепление макрофинансовой стабильности и поддержку непрерывной работы государственного управления.

Напомним, Владимир Зеленский решительно заявил, что Украина примет только «полноценное членство» в Евросоюзе и отверг идеи промежуточных или ограниченных статусов . Президент подчеркнул, что наша страна "не может быть полуактивным или получленом".