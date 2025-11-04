Еврокомиссия озвучила новые требования к Украине из-за будущего вступления в ЕС

ЕС / © unsplash.com

Украина продолжает демонстрировать «исключительную решимость» на пути к членству в Европейском Союзе , несмотря на полномасштабную войну с Россией. Об этом говорится в проекте ежегодного отчета Европейской комиссии, содержание которого оказалось в распоряжении агентства Reuters.

В документе подчеркивается, что Киев должен восстановить темпы реформ в сферах правосудия, антикоррупционной политики и соблюдения прав человека. Еврокомиссия отмечает, что Украина достигла значительного прогресса за последние годы, однако «ряд вызовов в сфере верховенства права и борьбы с организованной преступностью остается нерешенным».

Также отмечается, что процесс расширения ЕС замедляет политические споры между государствами-членами, в частности, позицию Венгрии, которая блокирует дальнейшие этапы переговоров.

Еврокомиссия рекомендует Киеву ускорить принятие и имплементацию ключевых реформ с тем, чтобы сохранить реалистичный график вступления до конца десятилетия. В то же время, Брюссель предлагает усилить механизмы контроля, чтобы будущие члены ЕС не допустили отката в области прав человека и демократии.

Украина подала заявку на вступление в ЕС в феврале 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России. В июне того же года страна получила статус кандидата в членство.

Напомним, бывший глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба назвал два главных препятствия на пути Украины в Европейский Союз, которые не связаны с реформами, а касаются баланса сил в Европе и украинского аграрного сектора.