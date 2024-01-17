Еврокомиссия поддержала решение начать проверку украинского законодательства – Шмыгаль

Проверка законодательства – важный этап на пути Украины к членству в Европейском Союзе.

Еврокомиссия 17 января поддержала решение о начале проверки украинского законодательства в рамках подготовки переговорной рамки. Комиссия приступит к скринингу соответствия украинского законодательства законодательству Европейского Союза.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в прошлом году, чтобы подготовиться к этому процессу, Украина провела проверку около 28 тысяч актов права ЕС. Были определены еще почти 2,8 тысячи актов, подлежащих дальнейшей имплементации.

"Правительство постоянно работает над тем, чтобы приблизить наше законодательство к европейскому. Чтобы превратить Украину в современное европейское государство. Чтобы стать частью европейской семьи. И в ЕС видят прогресс в этой работе. Благодарен Президентке Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен за постоянную координацию и поддержку Украины на пути к вступлению в ЕС", — подчеркнул премьер.

Напомним, в ЕС уверены, что в ближайшие недели предоставит Украине 50 млрд евро – что будет с вето Орбана.

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