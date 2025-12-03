Еврокомиссия предложила способ передать Украине российские активы без риска для Бельгии — СМИ

Еврокомиссия / © Associated Press

Еврокомиссия представила государствам-членам ЕС обновленную схему использования российских замороженных активов для финансовой поддержки Украины, сообщает Euractiv. По этому плану Киев может получить большой кредит, обеспеченный активами центробанка РФ, не прибегая к прямой конфискации, что ранее вызвало сопротивление Брюсселя.

Об этом пишет Politico.

Бельгия, на территории которой из-за Euroclear сохраняется значительная часть российских резервов, настаивала на том, что в случае отмены санкций страна может столкнуться с огромными юридическими рисками и потенциальными исками России. Именно это блокировало предварительные предложения ЕС.

Новый механизм предполагает использование статьи 122 Договора о ЕС — инструмента, позволяющего принимать решения в условиях кризиса по принципу солидарности. Это позволяет уменьшить требование единодушия и устранить ответственность отдельного государства-хранителя активов за возможные будущие судебные претензии.

По схеме ЕК, деньги Украине будут предоставлены в виде займа, обеспеченного ускоренным доступом к доходам от российских активов, а не их изъятием. Это обязано обеспечить правовую сохранность Бельгии и остальных государств, хранящих резервы РФ.

Европейские дипломаты отмечают, что новое предложение может стать прорывом в переговорах и открыть путь масштабной финансовой поддержки Украины в 2026-2027 годах. Впрочем, окончательное решение должно быть принято государствами-членами ЕС.

Отметим, что последний в 2025 году саммит лидеров стран-членов ЕС состоится 19 декабря в Брюсселе. Его уже называют «переломным» для Украины.

Напомним, план с замороженными активами России снова забуксовал. В частности, Бельгия требует гарантий, а Словакия не хочет, чтобы деньги уходили в поддержку украинской армии.