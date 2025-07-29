В Киеве протестуют против закона, ослабляющего НАБУ и САП / © ТСН

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Европейская комиссия пригрозила Украине полным прекращением финансовой помощи из-за закона об ограничении полномочий НАБУ и САП и подчинении их деятельности генпрокурору.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По данным источников издания, руководство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским получило сигнал от Еврокомиссии о том, что финансирование со стороны европейского инструмента Ukraine Facility может быть полностью остановлено, если в дальнейшем будет продолжаться давление на ключевые антикоррупционные институты.

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По словам хорошо информированного источника в Киеве, соответствующее письмо получило украинское правительство.

В целом программа Ukraine Facility предусматривает выделение Украине к 2027 году 50 млрд евро. Большинство этих средств поступает непосредственно в госбюджет.

Оппозиционная депутат и эксминистер по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе подтвердила, что ЕС действительно направил соответствующее сообщение.

По ее словам, в нем отмечалось, что «финансовая помощь в рамках EU Facility будет заморожена, если ситуация с антикоррупционными органами не будет исправлена».

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Причем речь идет о заморозке всех последующих финансовых траншей, а не только о части запланированных траншей.

Отчет Еврокомиссии

В FAZ отметили, что эксперты Еврокомиссии подготовили подробный отчет с детальным анализом событий вокруг НАБУ и САП, который был передан в посольства стран ЕС в Киеве и самой Комиссии.

Документ характеризует обыски и аресты в НАБУ, как «самую грубую попытку вмешательства в деятельность антикоррупционной системы Украины с момента ее создания».

По мнению авторов, это свидетельство «институционного конфликта, в рамках которого властная верхушка демонстрирует свою способность ограничивать автономные антикоррупционные органы».

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Фактор Чернышева

В отчете названо неубедительным официальное обоснование решений, согласно которым речь шла о борьбе с российскими агентами в НАБУ.

В то же время авторы документа называют расследование против эксвицеппремьер-министра Алексея Чернышева «институционным спусковым крючком» операции.

Чернышев, являющийся другом Зеленского, обвиняется НАБУ в получении выгоды в обмен на выдачу строительных разрешений, хотя сам отвергает эти обвинения.

В отчете также говорится, что главной целью операции 21 июля был сотрудник НАБУ Александр Скомаров — именно он вел дело против Чернышева. В его подразделении провели обыски и изъяли документы, из-за чего работа подразделения была «дестабилизирована».

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Изъятые у НАБУ доказательства теперь могут быть отклонены судами из-за нарушения «конфиденциальности и законности сбора информации».

«Это фактически может привести к закрытию дела против вице-премьера», — говорится в отчете Еврокомиссии.

Изменение приоритетов и риски

По мнению специалистов ЕС, эта операция свидетельствует об изменении приоритетов в Украине — от подотчетности до дееспособности.

«Политическая эффективность все чаще преобладает над юридическим постоянством. Такие действия ставят под вопрос достижение Украины в сфере антикоррупционной реформы», — говорится в отчете.

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Эксперты отмечают, что операция 21 июля подрывает доверие международных партнеров к украинским институтам и затрагивает «фундаменты» антикоррупционной системы. По их мнению, она представляет «серьезный вызов верховенству права и принципу разделения властей».

«Этот случай создает демонстрирующий прецедент: любую антикоррупционную структуру в Украине можно „нейтрализовать“, — говорится в документе Еврокомиссии.

Прессслужба ведомства официально сообщила FAZ, что ЕС «глубоко озабочен» законодательными изменениями в Украине. Они несут серьезную угрозу «полномочиям и возможностям антикоррупционных институций».

НАБУ и САП в ЕС называют краеугольными камнями верховенства права в Украине, и убеждены, что они должны иметь возможность действовать независимо.

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Что предшествовало

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла спорный законопроект №12414, значительно расширяющий полномочия генерального прокурора по деятельности НАБУ и САП. В тот же вечер президент Владимир Зеленский подписал закон, несмотря на шквал критики со стороны общественности, антикоррупционных структур и западных партнеров.

Согласно новым нормам, генпрокурор получил право формировать группы прокуроров в САП, предоставлять письменные указания НАБУ, подписывать подозрения топ-чиновникам, закрывать уголовные производства и передавать дела в другие органы. В НАБУ и САП предупредили, что такая модель управления фактически уничтожает независимость антикоррупционной системы, созданной после Майдана.

Общественность мгновенно отреагировала на угрожающие изменения — в Киеве, Харькове и других городах произошли протесты.

Уже 24 июля президент подал альтернативный законопроект №13533, который должен вернуть независимость НАБУ и САП. В нем предусмотрено, что руководители органов будут самостоятельно подписывать подозрения и контролировать расследование без вмешательства генпрокурора. И НАБУ, и САП уже выразили поддержку инициативе Зеленского и призвали депутатов как можно скорее принять ее.

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