Еврокомиссия презентовала план помощи Украине на 90 миллиардов евро: что известно

Урсула фон дер Ляен / © Associated Press

Еврокомиссия официально представила масштабный проект финансовой помощи Украине общим объемом 90 миллиардов евро.

Об этом сообщает Reuters.

Как заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, львиная доля этих средств будет направлена на укрепление обороноспособности страны. Согласно обнародованному плану, финансирование разделят: одна треть для общего бюджета, а две трети для военных поставок.

Во время пресс-конференции в Брюсселе Урсула фон дер Ляен подчеркнула стратегическое значение этого шага.

"Мы делаем действительно следующий шаг в нашей поддержке построения более сильной и стабильной Украины", - заявила она.

Президент Еврокомиссии отдельно уточнила условия использования «военного» транша. По ее словам, 60 миллиардов евро должны использоваться преимущественно для закупки оборудования и оружия у производителей из стран ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

Напомним, накануне встречи лидеров США и Украины глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила о постоянной поддержке Украины со стороны Европейского Союза и озвучила ключевые приоритеты на 2026 год.

Ранее сообщалось, что вступление Украины в ЕС до 1 января 2027 года, фигурирующее в последнем проекте мирного плана, теоретически возможно.