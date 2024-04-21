Еврокомиссия призвала США оказать всю возможную поддержку Украине для борьбы с РФ

В ЕС приветствуют решение о помощи Украине более чем на 60 млрд долларов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен приветствовала положительное решение Палаты представителей США принять помощь Украине на сумму более 60 миллиардов долларов.

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Об этом она написала в сети X.

Она отметила, что Украина заслуживает всей возможной поддержки в вопросе борьбы с российскими агрессорами.

"Я приветствую позитивное голосование подавляющим большинством голосов в Палате представителей США. Теперь мы просим Сенат США проголосовать как можно скорее, поскольку на кону жизни", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сенате заявили, что голосование за законопроект о помощи Украине состоится во вторник, 23 апреля.

Кроме того, мы ранее сообщали, что президент США Джо Байден прокомментировал голосование за помощь Украине в Конгрессе.

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