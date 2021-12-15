Еврокомиссия разработала план действий на случай вторжения России в Украину

Во время парламентских слушаний многие евродепутаты выразили обеспокоенность из-за стягивания российских войск к границам Украины.

Европейская комиссия разработала варианты действий на случай вероятного вторжения России в Украину.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пленарном заседании Европарламента, сообщает Укринформ.

"Мы выполняем задание, данное нам Европейским советом, который просил разработать варианты на случай, если ситуация станет более драматичной и будет реальна опасность дальнейшей эскалации или последующей агрессии (России – Ред.) против Украины", — заявил Шефчович.

Он заявил, что варианты уже разработаны и завтра, 16 декабря, они будут представлены на рассмотрение Европейского совета. Также вице-президент Еврокомиссии призвал РФ к мирному урегулированию, деэскалации и использованию дипломатических каналов для урегулирования ситуации.

По его словам, во время парламентских слушаний многие депутаты выразили обеспокоенность из-за стягивания российских войск к границам Украины. Шефчович напомнил, что кроме политического сотрудничества, ЕС с 2014 года предоставил Украине более 40 миллиардов евро.

"Мы также работаем в других секторах, во всех сферах — от энергетики до критических сырьевых материалов. Мы поддерживаем Украину в структурных реформах и модернизации административного управления", — подытожил он.

Напомним, что Владимир Зеленский обсудил с Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном российскую угрозу.

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