Еврокомиссия согласовала новый 19-й пакет санкций против России

Европейская комиссия одобрила новый, уже 19-й, пакет санкций против России. Однако только после голосования государств-членов ЕС решение будет считаться окончательным.

Об этом сообщила корреспондент LIGA.net в Брюсселе, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо.

По словам Пиньо, в ближайшее время с официальным заявлением выступят глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Ожидается, что их совместное заявление прозвучит после 15:00-16:00 по киевскому времени.

Санкционный пакет еще должен пройти процедуру утверждения в Совете Европейского Союза. Только после голосования государств-членов ЕС решение будет считаться окончательным.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз работает над новым, уже 19-м, пакетом санкций против России.

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщало, что европейские правительства давят на Дональда Трампа, чтобы тот ввел усиленные санкции против России. В ответ он в очередной раз изменил сценарий, призвав их прекратить закупки российской нефти и ввести тарифы против Индии и Китая.