Еврокомиссия, вероятно, будет рекомендовать сократить финансирование Венгрии — СМИ

Европейская комиссия планирует обнародовать свое официальное решение в воскресенье, 18 сентября. Затем правительства ЕС примут окончательное решение в течение трех месяцев, и для того, чтобы предложение исполнительной власти вступило в силу, потребуется квалифицированное большинство государств-членов.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников ЕС.

Венгрия стала первой страной, которая стала объектом расследования в соответствии с новыми правилами, позволяющими ЕС наказывать членов, подрывающих его финансовые интересы. Еврокомиссия потратила месяцы на расследование эрозии верховенства права во время пребывания Виктора Орбана у власти.

Правительство Орбана, потерявшее доступ к финансированию ЕС в ожидании результатов расследования, надеется получить более 40 миллиардов евро в виде финансирования ЕС до 2027 года. Недавно он предложил создать антикоррупционное агентство и внести изменения в ряд законов, в том числе в отношении государственных закупок, чтобы развеять беспокойство исполнительной власти ЕС.

По словам одного из чиновников, комиссия планирует предложить лидерам ЕС дать Орбану время выполнить свои обещания обуздать коррупцию. У Венгрии будет один месяц, чтобы выполнить рекомендации исполнительной власти ЕС, но этот срок может быть продлен максимум до трех месяцев.

Напомним, Венгрия может выйти из Евросоюза – такую "теоретически вероятную" ситуацию предположил Микулаш Бек, министр правительства Чехии по европейским вопросам. Именно эта страна сейчас председательствует в ЕС.

Читайте также: