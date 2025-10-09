США и Евросоюз / © Getty Images

На фоне частых нарушений воздушного пространства НАТО российскими дронами и самолетами, европейские лидеры все больше склоняются к мысли, что Европа находится в состоянии «серой зоны» войны. Эксперты предупреждают, что Кремль активно тестирует границы Альянса, в то же время реакция США и президента Дональда Трампа остается непредсказуемой.

В Европе больше нет мира

«Мы не в состоянии войны, но и нет мира» — предостережение канцлера Германии Фридриха Мерца в прошлом месяце не имело той трагической поэтичности, что и слова Сэра Эдварда Грея перед Первой мировой — «лампы гаснут по всей Европе». Однако это стало маркером новой эпохи, наступившей на фоне участившихся нарушений воздушного пространства стран НАТО российскими беспилотниками и самолетами, а также угроз с моря и киберпространства.

В течение почти 80 лет Европа жила в иллюзии стабильного мира. Сегодня эта уверенность исчезла. В ход вошло понятие «серая зона» — промежуточное состояние, когда нет ни полномасштабной войны, ни настоящего мира.

Мерц не одинок в своих опасениях. Бывший генсек НАТО Джордж Робертсон выразил беспокойство из-за серии кибератак и предупредил, что гражданская инфраструктура не готова к серьезным потрясениям.

«Можем ли мы представить, что это все просто стечение обстоятельств, что саботаж происходит по всей Европе? Нам надо обращать внимание на атаки в пределах серой зоны. Когда лампы погаснут, будет слишком поздно. Есть ли у вас в каждой комнате в доме фонарики с живыми батареями? Есть ли у вас свечи?» — высказался Робертсон.

Появление неизвестных дронов, которые заставляют закрывать аэропорты в Европе и поднимать самолеты НАТО, обнажило уязвимость континента после десятилетий стратегической спячки. Возник вопрос — способны ли европейские правительства, ослабленные внутренними кризисами и популизмом, найти политическую волю для масштабного перевооружения.

Гарантии безопасности от США — неопределенные

Чрезвычайную неопределенность приобрели и гарантии безопасности США в отношении союзников по НАТО. Несмотря на угрожающие сигналы, американское информационное пространство остается занятым внутренними темами — покушениями, беспорядками, бюджетными кризисами — и почти не реагирует на рост напряжения в Европе.

Пока Россия воздерживается от прямых действий против США, в Европе продолжается нервозность.

«Каждая суверенная страна имеет право защищаться от нарушителей. Вы бы не допустили кубинских МиГов над Флоридой», — заявил польский министр иностранных дел Радек Сикорский.

После того как несколько российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши, инцидент стал одним из самых серьезных для Альянса. Между тем серия похожих случаев произошла в Копенгагене, Осло, Мюнхене, а самолеты НАТО перехватили российские истребители над Эстонией.

Не меньшее беспокойство вызывает и «теневой флот» России — старые танкеры, которыми Москва обходит санкции, осуществляя подводные диверсии против коммуникационных линий.

Москва же отвечает насмешками. «Я больше так не буду», — иронично заявил президент России Владимир Путин, отрицая, что владеет дронами, способными долететь до Западной Европы.

Кремль «подваривает европейскую лягушку»

Если предположить, что эти инциденты — часть российской войны в «серой зоне», то ее цель — тестирование границ терпения НАТО.

«Очень похоже на то, что это делают россияне. И у них есть много причин, чтобы это делать. Вы тестируете предел готовности стран НАТО друг перед другом… Это как варка лягушки: она не прыгнет из кастрюли, потому что вода кипит постепенно — она не понимает, что ее варят», — отметила президент Red Six Solutions Кирстен Фонтенроуз.

Эксперты считают, что Москва проверяет уровень готовности и единства Запада.

«Сейчас Россия проверяет, насколько Европа на самом деле защищена. Действительно ли европейцы переходят к твердой силе и обороне? Развивают ли они реальные возможности для сдерживания России? И насколько США готовы поддержать Европу?» — говорит Кристин Берзина из German Marshall Fund.

Европа реагирует: Британия и Франция подняли истребители, Польша инициировала консультации по Статье 4 НАТО, а лидеры говорят о создании «дроновой стены». Страны Альянса согласились повысить оборонные расходы до 3,5% ВВП.

Трамп и риск для стабильности

Хотя большинство инцидентов пока не привели к жертвам, вопрос в том, стоит ли НАТО игнорировать провокации. Чрезмерная сдержанность может лишь поощрить Россию. Тем временем реакция США остается непредсказуемой.

«Ну вот!» — написал Трамп в соцсетях после новостей о дронах над Польшей. Его комментарий прозвучал как замечание стороннего наблюдателя, а не лидера западного мира. Позже президент США заявил, что «государства НАТО имеют право сбивать российские самолеты», но его непоследовательность лишь усиливает сомнения союзников.

Непредсказуемость Трампа, смешанные сигналы в отношении Путина и разочарование тем, что Кремль не поддержал его «мирный план для Украины», лишь подпитывают неуверенность.

Европа должна проснуться

Пока европейские лидеры призывают к «перевооружению» и большей самостоятельности, внутренние кризисы во Франции, Великобритании и Германии тормозят реальные шаги. Как отмечает Берзина: «Кинетический инцидент или внезапное обострение с участием России может оказаться единственным, что заставит Европу проснуться».

«Оборона — это не просто дело вооруженных сил страны… Каждый должен участвовать. Каждый должен знать, что делать в чрезвычайной ситуации», — предупредил Робертсон.

«Проблема не только военная, и ответ не только военный. Ответ зависит от устойчивости всего общества», — добавил Николас Дунген из Cogito Praxis.

Европа стоит на грани — и, возможно, именно действия Кремля заставляют ее понять: время пробуждения настало.

К слову, по данным ISW, Россия активизировала информационно-психологическую фазу («Фаза 0») подготовки к возможному конфликту с НАТО. Цель — создание предпосылок для войны большего масштаба. Свидетельством этого являются систематические диверсии (глушение GPS, поджоги) и резкий рост фейковых сообщений от Службы внешней разведки РФ.

Напомним, накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вторжение российских дронов в воздушное пространство стран ЕС является «гибридной войной» и целенаправленной кампанией «серой зоны» против Европы. Она подчеркнула, что серия инцидентов не может быть случайной, и призвала ЕС прекратить сомневаться в агрессии России.