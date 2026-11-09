Европа будет на переговорах по завершению войны в Украине: стало известно, кто именно отправится в Абу-Даби

Переговоры в Абу-Даби / © ТСН.ua

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В столице Объединенных Арабских Эмиратов 10-11 ноября состоятся трехсторонние переговоры по завершению войны России против Украины. Кроме делегаций Украины, США и России, во встрече также примут участие представители Европейского Союза, НАТО и Германии.

Об этом сообщают «Укринформ» и «Общественное».

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Кто будет представлять Европейский Союз на переговорах в Абу-Даби

Представители Европейского Союза будут присутствовать в Абу-Даби в течение двух дней. Как сообщил «Общественному» чиновник ЕС, в Абу-Даби отправится совместная делегация от Европейской комиссии и Европейского совета.

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«На данном этапе не могу сказать больше по их формату», — отметил собеседник «Общественного».

Присутствие Евросоюза на переговорах подтвердила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в соцсети X после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, ЕС будет в Абу-Даби вместе с партнерами.

Еврокомиссию будет представлять руководитель аппарата фон дер Ляен Бьорн Зайберт, а Европейский совет — советница ее президента Антониу Средства Анна-Мария Бура. К ним должны присоединиться советники по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании.

По данным издания, европейские представители не будут принимать непосредственное участие в трехсторонних переговорах Украины, США и России. Окончательный формат их присутствия еще не согласуется.

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Представители Германии и НАТО присоединятся к переговорам по Украине

Германию на встрече в Абу-Даби будет представлять советник федерального канцлера Фридриха Мерца по внешней политике и безопасности Гюнтер Зауттер (Günter Sautter). Об этом сообщили «Укринформу» в пресс-службе федерального правительства ФРГ.

«Германию в Абу-Даби будет представлять советник федерального канцлера по внешней политике и безопасности Гюнтер Зауттер», — заявил спикер правительства.

По информации «Общественного», НАТО на встрече будет представлять начальник штаба генерального секретаря Альянса Джеффри ван Леувен.

Переговоры в Абу-Даби — что известно

Мирные переговоры с участием делегаций Украины, США и России должны пройти в Абу-Даби 10-11 ноября. Президент Владимир Зеленский уже обозначил ключевые темы предстоящей встречи. Среди них — прекращение огня, сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины.

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В состав украинской делегации войдет руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Возглавит переговорную группу Рустем Умеров, ныне занимающий должность главы Службы внешней разведки Украины.

Российскую делегацию, по словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, возглавит помощник президента России Путина Владимир Мединский. Он уже представлял Россию на переговорах в Женеве в феврале 2026 года.

В то же время Песков также заявил, что встреча в Абу-Даби состоится в двустороннем формате между Украиной и Россией при посредничестве США. По его словам, европейские страны не будут принимать непосредственное участие в переговорах.

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