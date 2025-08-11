Европа будет оставаться непоколебимой, но ей не хватает сил для поддержки Украины — The Times

Европа неуклонно поддерживает Украину, но ее усилия мало для достижения мира / © Reuters

Вице-президент США Джей Ди Венс призвал Европу взять на себя более значительную роль в финансировании Украины, заявив, что американцы «устали» от заграничных расходов. Однако даже если Европа будет оставаться непоколебимой в своей дипломатической позиции, ей не хватает сил поддержать Киев в переговорах и обеспечить соблюдение предстоящего перемирия.

Об этом пишет британское издание The Times,

Призыв США и слабость Европы

Вэнс заявил, что Вашингтон «закончил финансировать» Киев. Он призвал европейских союзников к «более прямому и существенному участию в финансировании этой войны». Его слова прозвучали на фоне подготовки к встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, что вызывает беспокойство у европейских лидеров.

Издание подчеркивает, что эта ситуация разоблачает европейскую военную слабость. Так называемая коалиция желающих, многонациональные силы, возглавляемые Великобританией и Францией для поддержки Украины, вряд ли смогут собрать необходимое количество войск. По данным The Times, европейские министры обороны заявляют, что "нет шансов" собрать даже 10 000 военных, не говоря уже о 64 000, на которые надеялись ранее.

«Если мы не можем собрать даже 64 000, это не просто выглядит слабо — это и слабо», — отметила министерка обороны Литвы Довиле Сакалиене, во время обращения к европейским коллегам.

Сколько войск нужно для мира

Издание напоминает, что по оценкам президента Зеленского, для обеспечения мира по всей линии фронта необходимо 200 000 военнослужащих, а эксперты называют цифру около 600 000. В то же время Россия располагает армией, насчитывающей 800 000 солдат.

Несмотря на то, что Европа обошла США как крупнейший поставщик помощи Украине по общему объему финансирования, США до сих пор предоставляют самое сложное и современное вооружение. Кроме того, большая часть европейской помощи тратится на покупку оружия американского производства, что подчеркивает зависимость Европы.

«США могут заставить Россию серьезно вести переговоры», — заявила глава политики ЕС Кая Каллас.

Она добавила, что любое соглашение «должно включать Украину и ЕС».

Дипломатические усилия Европы значительны, но без военной поддержки они рискуют быть символическими. Способность отстаивать территориальную целостность Украины, как утверждается в публикации, зависит от дальнейшей приверженности США предоставлению оружия и войск, а также политической воли Вашингтона.

Напомним, в ISW объяснили, для чего Кремлю нужен саммит на Аляске. По мнению аналитиков, заявления представителей РФ свидетельствуют о реальном мотиве Путина — непреклонном желании капитуляции Киева.