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Европа будет рядом: Урсула фон дер Ляен сделала заявление по Украине
Речь идет о дальнейшей интеграции Украины в Европейский Союз, выполнении критериев членства и поддержке реформ.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. По итогам переговоров глава Еврокомиссии заверила в полной поддержке Украины со стороны Европейского Союза.
Об этом она написала в социальной сети X.
«Дорогой Владимир Зеленский, Европа всегда будет рядом с Украиной в стремлении к миру. Вы можете рассчитывать на поддержку за столом переговоров для достижения справедливого и крепкого мира», — написала фон дер Ляен.
По ее словам, во время встречи стороны обсудили «шаги, которые Украина делает, чтобы заслужить свое место в нашей семье наций».
Напомним, в день похорон Папы Римского в субботу, 26 апреля, который посетили многочисленные политические лидеры и монаршие особы, в расписании президента Владимира Зеленского запланированы встречи с рядом партнеров Украины. Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.