Европа будет рядом: Урсула фон дер Ляен сделала заявление по Украине

ЕС подтвердил свою поддержку Украины на переговорах и пути к членству / © Getty Images

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. По итогам переговоров глава Еврокомиссии заверила в полной поддержке Украины со стороны Европейского Союза.

Об этом она написала в социальной сети X.

«Дорогой Владимир Зеленский, Европа всегда будет рядом с Украиной в стремлении к миру. Вы можете рассчитывать на поддержку за столом переговоров для достижения справедливого и крепкого мира», — написала фон дер Ляен.

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По ее словам, во время встречи стороны обсудили «шаги, которые Украина делает, чтобы заслужить свое место в нашей семье наций».

Напомним, в день похорон Папы Римского в субботу, 26 апреля, который посетили многочисленные политические лидеры и монаршие особы, в расписании президента Владимира Зеленского запланированы встречи с рядом партнеров Украины. Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.