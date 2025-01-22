Бербок сказала, отправит ли Берлин своих солдат в Украину

По словам Бербок, крепкий и справедливый мир требует большего, чем просто "псевдорешения".

В Германии рассматривают различные форматы миротворческого процесса, в том числе и отправку военных бундесвера в состав международной миссии для обеспечения режима прекращения огня после окончания войны.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью FAZ.

"После нападения России на нашего соседа мы не можем жить в радужном мире, как раньше, и думать, что американцы как-то за нас во всем разберутся. Это также означает, что когда состоятся мирные переговоры, мы в Европе будем защищать свою собственную безопасность", — подчеркнула Бербок.

Она добавила, что крепкий и справедливый мир требует большего, чем "просто псевдорешения".

"Я рассматриваю разные элементы стабильного миротворчества с ключевыми европейскими партнерами и Украиной. Миротворческая миссия также может быть элементом, который, конечно, потребует усилий от нас, европейцев, а также от других партнеров. Потому что мы знаем, что миротворческие миссии являются тем более стабильными, чем больше международных обязательств", — отметила министр.

Она пояснила, что в идеале в миротворческой миссии должны участвовать не только европейские союзники Украины, но и страны вне Европы, в хороших отношениях с которыми заинтересован Путин.

Министр обороны ФРГ не исключает возможности присутствия немецких солдат в Украине. По его словам, немецкие военные могли бы охранять буферную зону в Украине в случае прекращения огня.

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