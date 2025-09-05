Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Если вчера после встречи “Коалиции желающих” Европа считала, что шагнула вперед в вопросе гарантий безопасности для Украины, то сегодня диктатор РФ Владимир Путин отвел ее на два шага назад. Ведь общего языка в этом вопросе, как и у многих других в целом, до сих пор нет.

Об этом говорится в материале корреспондента Sky News Айвора Беннета.

Накануне в Париже 26 стран обязались внести свой вклад в иностранные миротворческие силы, которые обеспечат будущую защиту Украины. Впрочем, агрессорка Россия отрицает это. Более того, Путин заявил, что иностранные войска в Украине будут “законной целью для уничтожения”, сорвав консенсус, достигнутый на вчерашней встрече “Коалиции желающих”.

Реклама

"Если будут приняты решения, ведущие к миру, к долгосрочному миру, то я просто не вижу смысла в присутствии [западных войск] на территории Украины, точка", - цинично заявил "фюрер" Путин на экономическом форуме во Владивостоке.

Во время заката на Дальнем востоке хозяин Кремля утверждал, мол, не хочет говорить о войне, но просто не смог устоять.

Ободренный неделей, в течение которой Москва углубила свои экономические и дипломатические связи со своим главным партнером Китаем, российский президент-диктатор излучал уверенность. Что больше – лидер РФ четко дал понять, что компромисс все еще не его стихия.

"В этих комментариях подчеркивается пропасть, которая остается между двумя сторонами по поводу будущей защиты Украины, а также отсутствие прогресса в этом вопросе со времен саммита на Аляске три недели назад", - подчеркнул автор статьи.

Реклама

Напомним, вчера состоялась «Коалиция желающих» в Париж. СМИ со ссылками на источники заявили, что до 30 тысяч иностранных солдат могут появиться в Украине после завершения войны. Среди государств, готовых направить свои войска – Великобритания и Франция, страны Балтии, Нидерланды, Австралия.

Впрочем, Российская Федерация продолжает отвергать любые иностранные войска на территории Украины в пределах послевоенных гарантий безопасности. В МИДе страны-агрессоры подчеркивают, что Москва «категорически отвергает» «любой сценарий, предусматривающий появление в Украине военного контингента с участием стран НАТО».

Диктатор РФ Владимир Путин сегодня заявил, что после достижения мира в Украине потребности в размещении западных войск не будет. Если иностранные миротворцы появятся в рамках гарантий безопасности, то станут "законными целями".