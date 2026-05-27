Европа должна договариваться с Путиным: премьер Болгарии испугался "эскалации" и раскритиковал союзников

Премьер-министр Болгарии Румен Радев / © Associated Press

Реклама

Европейский Союз должен взять на себя руководящую роль в переговорном процессе с Кремлем по завершению полномасштабного вторжения в Украину. Об этом заявил новоназначенный премьер-министр Болгарии Румен Радев во время визита в Париж, подчеркнув, что Европа уже опоздала с перехватом этой инициативы.

Об этом пишет Bloomberg.

Переговоры с РФ и «ядерная угроза»

Общаясь с журналистами накануне встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, болгарский премьер выразил надежду на изменение общего политического курса ЕС относительно войны.

Реклама

«Я был бы рад увидеть, что Европа наконец-то соглашается начать переговоры с Россией; не только начать — Европа должна была быть лидером в этих переговорах. Это важная миссия Европы», — подчеркнул Радев.

Политик, которого ранее неоднократно критиковали за прокремлевские взгляды и сопротивление экономическим санкциям против РФ, также раскритиковал стремление Запада одержать победу на поле боя. По его мнению, желание достичь мира силой любой ценой может привести к непоправимым последствиям.

«Что меня лично беспокоит, так это желание Европы достичь конвенционной победы над крупнейшим ядерным государством, не имея возможности перехватывать и противодействовать российскому гиперзвуковому оружию. Это серьезный риск», — заявил чиновник.

Обострение ситуации и позиция Европы

Заявления Радева раздаются на фоне того, что мирные переговоры под эгидой США зашли в тупик, поскольку внимание президента Дональда Трампа сейчас приковано к войне в Иране. Тем временем Москва продолжает настаивать на своих максималистских требованиях, в частности, на полном контроле над Донбассом. Кроме того, Россия пригрозила усилить удары по Киеву и призывает иностранцев покинуть украинскую столицу.

Реклама

Европейские лидеры разделились во мнениях относительно целесообразности диалога с Кремлем. Если президент Финляндии Александр Стубб недавно предположил, что время для разговоров с Россией уже наступило, то министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна категорически предостерег от контактов с Москвой именно сейчас, когда Украина владеет инициативой на фронте. Однако сам премьер Болгарии настаивает на немедленных переменах.

«Мы уже очень близки к этому [ядерной эскалации — ред.], и Европа должна очень быстро переоценить свою стратегию и подход к этому конфликту», — подчеркнул Радев.

Напомним, Кремль «разнесли» за угрозы бить по Киеву. Латвия и Литва жестко отреагировали на угрозы России по поводу возможных ударов по Киеву. В странах заявили, что не будут эвакуировать дипломатов и продолжат поддержку Украины.

Новости партнеров