Хакон Фидан / © Associated Press

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Европе необходимо помочь Украине сделать непростой выбор в процессе поиска возможных путей прекращения войны.

Об этом сообщает CNN Turk.

«Европе нужно помочь Украине сделать определенный сложный выбор… Чтобы предотвратить большие потери, то есть ради большего блага, необходимо предотвратить катастрофу, искоренить зло… Поэтому необходимо сделать выбор. Я знаю, что им это тяжело. Особенно земельный вопрос невероятно сложен. Пусть Бог не допустит, чтобы кто-нибудь пережил подобное», — сказал Фидан.

Министр добавил, что к этому сложному перечню относятся также гарантии безопасности, которые, по его словам, чрезвычайно важный и непростой аспект любых договоренностей. Он подчеркнул, что Турция продолжает содействовать диалогу между сторонами.

Фидан также заявил, что Стамбул готов снова принять переговоры — напомнив, что летом там уже состоялось три раунда встреч. Достигнутый прогресс в вопросах обмена пленными и других гуманитарных тем, по его мнению, создал основу для нынешних дискуссий.

В то же время, он предупредил, что война уже вышла за пределы Украины и распространилась на Черное море.

Черное море теперь стало продолжением зоны боевых действий. Они атакуют торговые суда и танкеры в Черном море. Поэтому если война продолжится, она распространится на другие места, на другие части Европы. Боже упаси, это должно прекратиться здесь и сейчас», — резюмировал министр.

