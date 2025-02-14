Европа должна позаботиться о собственной безопасности: Вэнс очертил приоритеты США

Европа должна больше думать о собственной безопасности, а Америка сконцентрируется на других задачах.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 14 февраля.

"То есть Европа должна увеличить свою роль на собственном континенте, а США сконцентрируют свое внимание на других находящихся в опасности регионах. Но как можно говорить о каком-либо бюджете, если мы не знаем, что мы защищаем?" — сказал Вэнс.

Он подчеркнул, что Европе и США необходимо общее видение, чтобы понять от чего и как защищаться.

"Я глубоко убежден, что нет безопасности, если бояться голосов и чаяний собственного народа", – подчеркнул Вэнс.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс не встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем на Мюнхенской конференции по безопасности. Это называют серьезной дипломатической колкостью для лидера страны.

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