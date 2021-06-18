"Европа должна разговаривать с Россией, если мы хотим безопасности" — Меркель

"Только путем переговоров можно прозондировать позиции друг друга", — убеждена канцлер Германии Ангела Меркель.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает необходимым интенсивный диалог между Евросоюзом и Россией.

Об этом пишет DW.

"Россия для нас — большой вызов, но Россия также является большой соседкой ЕС на континенте", — сказала Меркель 18 июня в Берлине перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По ее словам, "если президент США Джо Байден встречается с Владимиром Путиным и ведет очень открытый диалог, то по крайней мере оправдано, что мы с европейской стороны делаем то же":

"Мы очень заинтересованы, если мы хотим безопасности и стабильности в ЕС, оставаться в диалоге с Россией, как тяжело это не было бы", — подчеркнула канцлер, цитирует информагентство Reuters.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе с визитом прибудет в Германию. В немецкой столице он встретится с канцлером Ангелой Меркель, а также с министром иностранных дел Гайко Маасом.

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