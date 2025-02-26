Европа должна создать собственную систему безопасности – эксперт по альтернативе НАТО

Европа никуда не денется ей придется создавать свою систему безопасности: на своей базе и со своими производителями.

Об этом заявил полковник запаса Вооруженных сил Украины, пилот-инструктор Роман Свитан в эфире Radio NV.

"Политика тихого успокоения» в течение десятков лет, которая проводилась некоторыми европейскими политиками и США, привела к тому, что Европа почти на 100% зависит от американских систем безопасности. Начиная от ядерки и заканчивая ПВО. Американцы своего не отпускают. Те пусковые установки, которые расположены на земле в Румынии и Польше — это американские системы. Европы как таковой даже не пахнет», – сказал Свитан.

По его словам, Европе следует строить собственную систему безопасности, которая будет базироваться не на основе союзов отдельных стран, а должна включать в себя большой спектр территорий в радиусе 3-4 тысяч километров.

Как считает Свитан, нужные Средиземноморские, Атлантические базы и базы Северного и Черноморских морей.

"Это весь спектр безопасности Европы, его нельзя разделять. В итоге придут к общей системе евробезопасности от Англии до Турции", – добавил Свитан.

По мнению эксперта, оптимальный вариант – это создание центра такого союза в Германии исходя из географической привязанности и экономических возможностей.

"Во-первых, из-за расположения центральноевропейского. Во-вторых, серьезный рынок вооружения, который они сами могут производить. Самая сильная европейская экономика. Германия может стать консолидирующим ключом для всей европейской безопасности", — заметил Свитан.

Также он добавил, что за 3-4 года можно выстроить внутреннюю европейскую базовую систему безопасности, учитывая участие украинской армии.

"У Европы сейчас есть две армии, на которые она может опереться – украинская и турецкая", – отметил эксперт.

Напомним, во время Мюнхенской конференции безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности создания вооруженных сил Европы.

Также кандидат на должность канцлера Германии Фридрих Мерц выразил сомнения в будущем НАТО и перспективах его сохранения в нынешнем формате. В частности, он не исключает идею создания независимой европейской оборонной способности.

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