Европа должна оперативно принимать оборонные решения, поскольку промедление может повлечь за собой новые угрозы.

Европа должна была еще давно поддержать идею президента Франции Эммануэля Макрона и создать Европейскую армию, что значительно усилило бы ее безопасность.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

"Европа должна была уже давно поддержать идею президента Франции Макрона и создать Европейскую армию. Еще при первой каденции Дональда Трампа. Но ведь нет. Дорого, думать о войне не хочется, как-то будет и тд.", — отметил Коваленко.

Идея создания общих вооруженных сил ЕС обсуждается не первый год. Президент Макрон неоднократно отмечал необходимость независимой Европейской армии, которая позволила бы ЕС быстрее реагировать на угрозы безопасности.

По словам Коваленко, сейчас Европа вынуждена принимать скорые решения по обороне, ведь промедление может привести к новым вызовам.

Напомним, СНБО ввел санкции против пятого президента, лидера "Европейской солидарности", нардепа Петра Порошенко.

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