Европа должна взять большую ответственность за безопасность после победы Трампа — Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Европу усилить свою оборонительную способность после президентских выборов в США.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что после президентских выборов в США Европа должна немедленно взять на себя большую ответственность за свою безопасность, а Польша будет лидером повышения устойчивости ЕС.

Об этом он заявил на брифинге для СМИ, комментируя выборы в США, сообщает Укринформ.

По его словам, подтвердилась правильность внешней политики Польши, заключающаяся в поддержке политических контактов как с демократами, так и с республиканцами.

Глава польского МИД поблагодарил обоих кандидатов в президенты США – Дональда Трампа и Камалу Харрис – за теплые слова о Польше и подтверждение союзничества Варшавы и Вашингтона.

Сикорский подчеркнул, что находится в постоянном контакте с самыми высокими представителями по безопасности в лагере Трампа.

"Европа должна немедленно взять на себя большую ответственность за свою безопасность расходами на оборону и решениями по миграционной политике. Польша делает то, что ее союзники только начнут делать", — подчеркнул Сикорский.

По его мнению, с восстановленным доверием в ЕС и хорошими отношениями с США – Польша будет лидером в процессе повышения устойчивости ЕС.

"Ветер истории дует еще сильнее, польское лидерство выполнит свою миссию", – подытожил глава польского МИД.

Напомним, что официальных результатов президентской гонки в США еще нет. Однако Трамп уже успел выступить перед своими поклонниками с победной речью.

ТСН.ua предлагает следить за свежими новостями в текстовой онлайн-трансляции, где мы будем рассказывать обо всем голосовании и оперативно сообщим результаты выборов в США.

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