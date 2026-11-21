Европа не хочет оставаться за дверью переговоров об Украине / © Фото из открытых источников

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Европейские страны готовы возобновить более активные контакты с Россией ради поиска путей завершения войны в Украине. В Париже считают, что перед этим необходимо договориться между собой о совместной позиции, чтобы переговорный процесс не превратился в площадку, где Вашингтон и Москва смогут воспользоваться разногласиями между европейскими столицами.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на слова чиновника Елисейского дворца.

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«Каналы диалога с россиянами никогда не прерывались. Сегодня сами россияне пригласили европейцев начать с ними диалог. Это российское приглашение. Когда они этого пожелают, то сообщат, каких именно европейцев приглашают», — заявил собеседник.

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Он пояснил, что европейцы хотят действовать последовательно и эффективно, а для этого необходимо сначала согласовать подход со всеми партнерами.

«В определенный момент нужно просто упорядочить все таким образом, чтобы диалог был практически возможен и чтобы ни американцы, ни россияне не могли, скажем так, воспользоваться разнообразием европейских позиций как поводом для того, чтобы оправдывать наше отсутствие на переговорах», — сказал чиновник.

Как Европа пыталась вернуться к переговорам о завершении войны

Нынешняя активизация дипломатических контактов началась на фоне нового раунда трехсторонних переговоров Украины, США и России, состоявшегося 10-11 ноября в Абу-Даби. Европейские партнеры, НАТО и Еврокомиссия также присутствовали в ОАЭ, однако сначала провели отдельную координационную встречу с украинской и американской делегациями.

После этого начался непосредственный трехсторонний формат. Украина определила среди своих главных приоритетов прекращение боевых действий, надежные гарантии безопасности, экономическое восстановление и гуманитарные вопросы.

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Однако вопрос участия Европы в следующем раунде сразу стал предметом противоречий. После встреч американских спецпосланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Москве представители США сообщали о готовности привлечь европейцев к дальнейшему переговорному процессу.

16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва такого формата не согласовывала. По его словам, стороны пока обсуждают продолжение трехсторонних переговоров, а для расширения формата России якобы требуются дополнительные договоренности.

Следующий сигнал пришел 19 ноября от Джареда Кушнера. В ходе пресс-конференции по итогам заседания Коалиции желающих в Берлине американский переговорщик заявил, что Россия согласилась на многосторонний формат с участием европейских стран.

По его словам, американская сторона объяснила Москве, что присутствие Европы за столом переговоров является необходимым условием для завершения войны. Кушнер также сообщил, что позиция европейских государств уже донесена до Дональда Трампа, а российской стороне ее планируют передать во время следующего контакта.

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Москва пригласила европейцев к себе: кого хотят видеть на переговорах

Параллельно с переговорами в Берлине Москва сделала свой дипломатический шаг. 19 ноября Владимир Путин заявил, что Россия через дипломатические каналы предложила европейцам приехать в Москву, чтобы выяснить их позицию по завершению войны. После этого, по словам российского президента, Кремль будет решать, в каком формате продолжать диалог по Украине.

По информации «Радио Свобода», обнародованной на следующий день, в Москву могут отправиться советники по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании. В то же время, окончательного решения относительно такой поездки еще не было.

Украина со своей стороны настаивает не на отдельных двусторонних контактах Европы с Кремлем, а на полноценном четырехстороннем формате переговоров. 19 ноября Владимир Зеленский заявил, что Европу должны представлять пять стран — Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша, а также Европейский Союз и НАТО.

Президент подчеркнул, что Украина, Европа и США должны совместно подготовить повестку дня и согласовать дату следующей встречи. По его словам, Украина очень рассчитывает на изменение переговорного формата.

Важной частью этой дипломатической работы стала встреча Коалиции желающих в Берлине 19 ноября с участием Зеленского, лидеров европейских государств и американских представителей. Ее участники обсуждали не только формат предстоящих переговоров, но и то, что должно обеспечить безопасность Украины после прекращения огня.

В частности, речь шла о возможных юридически обязывающих гарантиях, механизме мониторинга перемирия под руководством США и создании многонациональных сил под руководством Европы при поддержке Вашингтона. Также подтвердили предоставление Украине 90 млрд евро кредитной помощи ЕС до конца 2027 года.

Таким образом, заявление источника в Елисейском дворце появилось в момент, когда стороны фактически спорят не только об условиях завершения войны, но и о том, кто будет иметь место за столом переговоров и влиять на определение будущего Украины. Париж хочет, чтобы европейские государства выступали согласованно, Киев настаивает на непосредственном участии Украины и Европы, а Москва пока не определилась с конкретным форматом будущих контактов. Сам факт приглашения в Москву еще не означает, что переговоры уже согласованы или что Кремль принял предложенную Украиной модель.

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