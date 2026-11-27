Европа готовится к столкновению с Трампом из-за Украины

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Европейские правительства все более охотно идут на риск ухудшения отношений с Соединенными Штатами. Среди вопросов, по которым может обостриться противостояние с администрацией Дональда Трампа — финансирование Украины, правила оборонных закупок и налогообложение американских технологических гигантов.

Об этом пишет POLITICO.

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Почему Европа готова спорить с Трампом

По информации издания, еще недавно европейские лидеры пытались избегать шагов, которые могли бы вызвать резкую реакцию Вашингтона. Однако после нескольких лет торговых споров и разногласий по Украине в ЕС все чаще считают, что уступки не гарантируют отсутствие конфликтов с США.

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Дипломаты, эксперты и европейские депутаты, с которыми пообщалось POLITICO, связывают смену настроений с поражением Республиканской партии на промежуточных выборах в США. По их мнению, Европа должна более активно использовать собственные экономические и политические инструменты.

«Американцы платят за то, что были такими агрессивными по отношению к нам. Если мы этого не сделаем, все равно заплатим. Именно здесь меняется ситуация», — сказал один из европейских дипломатов на условиях анонимности.

В то же время позиция стран ЕС не единодушна. Часть правительств опасается, что конфронтация с Вашингтоном может нанести вред трансатлантическим отношениям и европейской экономике.

Цифровой налог может рассорить Брюссель с Вашингтоном

Одним из потенциальных поводов для спора является предложение ввести общеевропейский цифровой налог для крупных международных компаний. Согласно проекту бюджета ЕС на следующие семь лет, он может касаться бизнеса с глобальным годовым оборотом более 750 млн. евро, из которых по меньшей мере 50 млн. евро приходится на европейский рынок.

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Под действие такого сбора могут оказаться американские технологические гиганты Google, Meta и Amazon. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж поддерживает эту идею еще с 2018 года, а Европа имеет право вводить налог, поскольку США, по его словам, не соблюдают международные налоговые договоренности.

Вашингтон уже выступил против такой инициативы. В Государственном департаменте США заявили POLITICO, что не поддерживают общеевропейский цифровой сбор, который, по мнению американской стороны, будет дискриминировать компании из США и вредить потребителям.

Против новшества выступают и некоторые европейские правительства. В частности, Швеция и Ирландия не поддерживают подобный налог, а Люксембург и Нидерланды пока не определились. В то же время Германия, ранее опасавшаяся реакции Вашингтона, выразила готовность рассматривать это предложение.

Оборонные закупки — еще одна точка напряжения

Другим источником споров может стать принцип европейского превосходства в оборонных и космических закупках. Предложение предполагает, что компании из США не смогут претендовать на контракты, финансируемые из бюджета Евросоюза.

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Американские власти уже раскритиковали такой подход. В документе, распространенном в сентябре, Вашингтон предупредил, что меры, исключающие американские компании, ослабят конкурентоспособность и безопасность ЕС.

Не все европейские страны поддерживают ограничения. В частности, министр обороны Румынии Штефан-Раду Опря отметил необходимость американских технологий для европейской обороны и призвал искать возможности сотрудничества.

Однако публичные возражения против европейского превосходства в оборонных закупках пока остаются скорее исключением. Это происходит на фоне опасений по поводу сокращения американского военного присутствия и поставки вооружения в Европу.

Украина — главный вопрос разногласий между ЕС и Трампом

Глубокие разногласия между Вашингтоном и европейскими столицами касаются поддержки Украины. По информации трех европейских чиновников, 19 ноября во время телефонного разговора с американскими представителями и президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп жаловался на миллиарды долларов, которые США тратят на оружие и финансовую помощь Киеву.

В Европе эти слова не изменили планы дальнейшей поддержки Украины. Еврокомиссия предложила предоставить Киеву дополнительные 45 млрд евро в 2027 году. Из этой суммы до 25 млрд евро могут быть направлены на военную помощь, еще до 20 млрд — на бюджетную поддержку.

Однако по состоянию на 27 ноября окончательной договоренности по финансированию нет. В ходе переговоров о долгосрочном бюджете ЕС лидеры не смогли согласовать ряд спорных вопросов, в частности, механизм поддержки Украины. Следующую встречу для продолжения переговоров запланировали на 17-18 декабря.

Европейские дипломаты, опрошенные POLITICO, признают, что отношения с США уже претерпели серьезные изменения. Один из них отметил, что Европа потеряла значительную часть американской поддержки, согласилась на невыгодное торговое соглашение и продолжает ощущать давление Вашингтона. Отсюда и все чаще звучащий вопрос в европейских столицах: если конфликта все равно не избежать, то что они теряют, отстаивая собственную позицию?

Как Европа пытается взять на себя ответственность за поддержку Украины

Еще до сегодняшней дискуссии европейские партнеры начали готовиться к сценарию, при котором американская помощь Киеву сократится. В материале о возможности финансировать Украину без США говорилось, что Европе придется взять на себя основную ответственность за финансовую и военную поддержку Украины.

Параллельно обострялась дискуссия о будущей системе безопасности континента. Требования США и России к Европе по пересмотру архитектуры безопасности заставили европейских союзников очертить собственные «красные линии» — в частности, по поводу участия Украины в переговорах и будущих гарантий безопасности.

Еще одним шагом стало стремление европейских лидеров координировать переговорную позицию и не разрешить Вашингтону и Москве решать судьбу континента без их участия. В частности, в ЕС обсуждается прямой диалог с Кремлем, чтобы отстаивать собственные интересы в вопросах безопасности и будущего Украины.

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