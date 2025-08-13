Европа готова ослабить давление на Путина: источники Sky News назвали условия

Владимир Путин. / © Associated Press

Союзники Украины рассматривают возможность постепенного ослабления санкций против Российской Федерации, если удастся договориться о полном прекращении огня.

Об этом сообщили Sky News источники, близкие к председательству в Совете ЕС.

Впрочем, по словам собеседников, план предусматривает повторное применение санкций при любых нарушениях. Вместе с тем, нужны четкие военные, экономические и политические гарантии для Украины.

Они надеются, что 15-дневное прекращение огня будет достигнуто немедленно (санкции будут оставаться в силе в течение этого периода времени), прежде чем сможет наступить более структурированная пауза в боевых действиях в Украине.

Отдельно источники в итальянском правительстве сообщили Sky News, что будут настаивать на том, чтобы президент США Дональд Трамп привлек Европу к своим переговорам с диктатором РФ Владимиром Путиным по Украине.

"Он (Трамп - Ред.) просит европейские страны инвестировать больше в военные расходы, поэтому мы должны участвовать в принятии этих решений", - пояснил итальянский дипломат.

Напомним, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Путин едет на Аляску из-за действий президента США Дональда Трампа. По его словам, в частности, Москву встревожило введение новых тарифов для Индии из-за покупки российской нефти. Кроме того, Вашингтон объявил о продаже оружия Европе для помощи Украине.

Американский министр обороны Пит Гегсет также заявил о том, что Путин согласился на встречу с Трампом из-за давления. По его словам, раньше никто не мог создать условия, при которых диктатор РФ встретился бы с кем-либо из лидеров. Он также считает, что диктатор никогда не воспринимал серьезно предыдущего президента США Джо Байдена.