Европа готова помочь Трампу с Ормузским проливом, но есть условия: при чем здесь Украина

Президент США Дональд Трамп и другие мировые лидеры на саммите G7 / © Associated Press

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Лидеры G7 выразили готовность поддержать план президента США Дональда Трампа по Ирану и разминирование Ормузского пролива. Однако европейские союзники ожидают четких гарантий надежности мирного соглашения Вашингтона с Тегераном, прежде чем направить военные ресурсы в регион.

Об этом говорится в статье Politico.

На фоне вопросов еще не обнародованного меморандума о взаимопонимании США с Ираном, который планируют подписать 19 июня, президент Франции Эмманюэль Макрон на этой неделе заявил о готовности оперативно направить истребители и фрегаты. В то же время, он подчеркнул, что соответствующий запрос должен поступить не только от США, но и от Ирана и Омана.

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Представитель Великобритании в свою очередь сообщил, что страна готова перебросить свои ресурсы в регион, однако не уточнил ни условий, ни сроков возможного развертывания.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также дал понять, что Берлин может принять участие в процессе, но только при создании «необходимых условий».

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони во время встречи с лидерами Ближнего Востока 16 июня заявила, что ее страна готова и дальше участвовать в миссиях по обеспечению безопасности торговли. Об этом сообщил анонимный итальянский дипломат. Мелони подчеркнула необходимость долгосрочных решений, особенно в отношении Газы и Ливана, что может стать существенным препятствием для соглашения Трампа с Ираном.

Трамп просит ЕС помочь разминировать Ормузский пролив

Американские чиновники на саммите G7 на этой неделе сделали акцент на международной координации для скорейшего разминирования Ормузского пролива. По словам представителя G7, во время ужина 15 июня Трамп «особенно настаивал на открытии Ормузского пролива и необходимости очистить его от мин».

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«Я не думаю, что это плохая идея — иметь здесь один-два корабля от нескольких стран. Вы были бы прекрасной страной для этого», — сказал Трамп во время двусторонней встречи с Макроном 15 июня.

Европа сохраняет неопределенность по обещанию США завершить войну с Ираном

Осторожная позиция Европы, однако, подчеркивает сохранение неопределенности вокруг обещания администрации Трампа завершить войну с Ираном. Белый дом до сих пор не представил полных деталей меморандума о взаимопонимании, что усложняет дискуссии между лидерами на саммите «Группы семи».

«У европейцев большой опыт переговоров с Ираном. Они знают, как это может быть трудно. Они знают, насколько умело иранцы используют любую возможность. И думаю, они просто не хотят остаться крайними. Если [европейцы] найдут способ взять на себя большую ответственность, не становясь при этом виновными за результат, который они не могут контролировать, тогда есть возможность», — сказала аналитик по Ближнему Востоку и руководительница программы внешней политики в Институте Брукингса Сюзанна Мелони.

Европейские союзники заинтересованы как можно быстрее полностью восстановить судоходство в Ормузском проливе и вернуть перевозку к довоенным объемам, однако эксперты признают: для нормализации работы могут понадобиться недели, пока администрация Трампа вместе с партнерами согласовывает дальнейшие шаги.

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Один из чиновников американской администрации на этой неделе отметил, что привлечение стран G7 могло бы стать «очень полезной вещью для скорейшего возвращения в нормальное состояние».

Европа может помочь с Ормузским проливом — при чем здесь Украина

Часть европейских союзников уже выразила готовность приобщиться. Франция и Великобритания продвигают инициативу по созданию многонациональной миссии по защите судоходства и содействию разминированию. В то же время британские военные водолазы уже приступили к подготовке к соответствующим операциям.

«Мы уже направили первые корабли для разминирования в регион. Мы готовы», — заявил Мерц.

У союзников есть несколько мотивов для поддержки США — прежде всего экономический интерес в быстром открытии пролива. Однако это также возможность улучшить напряженные отношения после критики Трампа, заявлявшего, что европейские партнеры недостаточно помогли Вашингтону в военной операции, отказавшись участвовать в обеспечении блокады и охране Ормузского пролива.

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«Я думаю, союзники будут заинтересованы помочь, если это будет в сотрудничестве с Ираном… это позволит им показать свой вклад президенту Трампу. Это также скрытый намек на нас, потому что это показывает, что они помогают ликвидировать последствия как ответственная сторона. Это также рычаг или аргумент, который поможет им вернуться за стол переговоров по поводу окончательного соглашения, а возможно, и по переговорам по Украине«, — рассказал анонимный экс-чиновник администрации Трампа.

На этой неделе Трамп также дал понять, что договоренность с Ираном открывает для него больше возможностей сконцентрироваться на войне в Украине, поскольку страна остро нуждается в дополнительных американских ракетах и впервые за многие годы демонстрирует успехи в войне против России.

Американский президент также предположил, что США могут разрешить завершиться действию исключения из санкций на российскую нефть, срок которого истекает 17 июня, в то время как союзники G7 настаивают на усилении давления на Кремль.

«Вскоре мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас уже поставляется. Мы сняли санкции, потому что, очевидно, не хотели препятствовать поставкам нефти, но скоро будем в позиции, чтобы это сделать», — сказал Трамп.

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Напомним, на саммите G7 Трамп выразил готовность усилить давление на Россию для завершения войны против Украины, но требует от европейских союзников помощи в обеспечении безопасности и разминировании Ормузского пролива в рамках договоренностей США с Ираном. Несмотря на предварительные опасения по поводу конфликтов, лидеры G7 с помощью дипломатических усилий достигли «осторожного оптимизма», стремясь удержать Трампа в рамках западного альянса перед саммитом НАТО в Анкаре. Однако дипломаты предостерегают, что позиция президента США может быстро измениться.

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