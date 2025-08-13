Европа готова развернуть миротворческие силы в Украине — что известно

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер / © Associated Press

«Коалиция желающих» — объединение стран Европы и не только пообещавших помощь Украине в борьбе с агрессоркой-Россией, теперь, накануне встречи президента США Дональда Трампа и кремлевского главы Путина, готова помочь контролировать любое будущее мирное соглашение между Россией и Украиной.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает Sky News.

Во время заседания «коалиции» Стармер заявил, что «военный план» уже готов к реализации, как только будет достигнута договоренность о прекращении огня.

«Саммит Трампа и Путина в пятницу чрезвычайно важен», — подчеркнул он.

Премьер-министр Великобритании подчеркнул, что война длится уже более трех лет, и сейчас возможно разрешение конфликта.

«Мы никогда не были так близки к жизнеспособному решению, к пути, который бы привел к прекращению огня. Сейчас такой шанс появился благодаря усилиям президента», — сказал он.

Стармер добавил, что хотя встреча на Аляске 15 августа не дает никаких гарантий, «коалиция желающих» готова развернуть «силы сдерживания», когда потребуется, или ввести санкции там, где это будет необходимо.

Напомним, западные СМИ пишут, что США ищут место встречи для переговоров президентов Зеленского, Путина и Трампа. В частности президент США пообещал, что после его встречи с главой РФ за столом переговоров будут украинский и российский президенты.

Речь уже шла о том, что переговоры Трампа и Путина запланированы на пятницу, 15 августа. на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.