Европа готова создать новый альянс вместо НАТО — Politico

Европе может понадобиться своя армия

Европейским государствам необходимо быть готовыми к тому, что им, возможно, придется создать оборонительный альянс вместо НАТО из-за позиции администрации США.

Об этом пишет издание Politico.

Президент США Дональд Трамп вызвал озабоченность среди традиционных союзников Америки в Европе своей готовностью возобновить дипломатические отношения с президентом России Владимиром Путиным и достичь соглашения о прекращении войны в Украине, возможно, без участия европейских стран и даже Киева.

Трамп неоднократно выражал недовольство уровнем финансирования обороны в Европе, подвергая сомнению долгосрочную жизнеспособность НАТО.

Советники национальной безопасности из 35 правительств находятся в регулярном контакте, часто встречаясь онлайн и лично, а также взаимодействуя с помощью менее формальных текстовых сообщений. Они привыкли искать многосторонние решения в мире, где Трамп является большой частью проблемы. И уровень доверия в этих кругах, как правило, высок, по словам людей, знакомых с тем, как работает эта группа.

«Лидеры, включая Кира Стармера из Великобритании, Эммануэля Макрона из Франции и Фридриха Мерца из Германии, а также президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен, Александра Стабба из Финляндии и Мелони из Италии, регулярно переписываются друг с другом — часто в одном и том же. За последний год они выработали хорошо отработанную схему обмена сообщениями каждый раз, когда Трамп делает что-то потенциально опасное», — отметили журналисты.

В последнее время Вашингтон не раз обращался к партнерам с требованием увеличить закупки оружия и боеприпасов в США и расширить сотрудничество в энергетической сфере.

Команда Трампа намекала, что европейские страны могут избежать необходимости тратить 5% ВВП на оборону, если углубят военную интеграцию с США и увеличат инвестиции в американские компании.

Напомним, еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС должен рассмотреть возможность создания мощных постоянных вооруженных сил численностью 100 тысяч военных.

В то же время глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал Евросоюз к созданию собственной армии и полной независимости оборонной промышленности от «третьих сторон».