Европа готовит новые санкции против России: что изменил разговор Трампа с Путиным

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

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Европейские лидеры договорились об усилении санкционного давления на Россию после телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом поздно вечером в понедельник сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Reuters.

"Европа и Америка в этом вопросе едины: мы будем активно поддерживать Украину на ее пути к прекращению огня", - написал Мерц на платформе X. По его словам, с Трампом достигнута договоренность о новых санкциях против Москвы.

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Президент США провел в понедельник серию телефонных звонков с лидерами Украины, Франции, Италии, Германии, Финляндии и Еврокомиссии после разговора с Владимиром Путиным. В своем заявлении Трамп объявил, что Россия и Украина безотлагательно начнут переговоры о прекращении огня и полном завершении войны.

Несмотря на это, по сообщениям из Кремля, во время двухчасового разговора не было достигнуто никаких конкретных договоренностей. Как отметил помощник Путина Юрий Ушаков, стороны не обсуждали сроки прекращения боевых действий, хотя Трамп "выразил заинтересованность в быстром продвижении переговорного процесса".

В Киеве и Европе продолжают настаивать на безоговорочном прекращении огня. В то же время, Москва неоднократно заявляла, что пауза в боевых действиях может дать Украине время для перегруппировки и перевооружения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не будет усиливать санкции против России, "поскольку есть шанс" на прогресс в мирном урегулировании войны в Украине.

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