Европа готовит новые санкции против России: подробности заявления Мерца

Фридрих Мерц / © Associated Press

Реклама

Страны Европы готовятся к очередному раунду санкций против России, сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, такое решение было согласовано с союзниками с обеих сторон Атлантики после переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Реклама

«Европа и Америка едины в этом вопросе: мы будем тесно сопровождать Украину на пути к прекращению огня. Европа усилит давление на Москву из-за санкций. Мы достигли этого согласия с президентом США после его разговора с Путиным», — написал Мерц в сети X.

Напомним, в среду, 14 мая, послы Европейского Союза одобрили 17 пакет санкций против России.

Также ЕС одобрил введение санкций против около 30 новых компаний, причастных к обходу санкций (особенно в отношении товаров двойного назначения).

Кроме того, послы также одобрили дополнительные санкции против России за нарушение прав человека, гибридные вмешательства по всему миру и распространение химического оружия.

Реклама