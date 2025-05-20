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Европа готовит новые санкции против России: подробности заявления Мерца
Это заявление появилось на фоне отношений Запада с Кремлем и продолжающихся боевых действий в Украине.
Страны Европы готовятся к очередному раунду санкций против России, сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц.
Об этом он написал в социальной сети X.
По его словам, такое решение было согласовано с союзниками с обеих сторон Атлантики после переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным.
«Европа и Америка едины в этом вопросе: мы будем тесно сопровождать Украину на пути к прекращению огня. Европа усилит давление на Москву из-за санкций. Мы достигли этого согласия с президентом США после его разговора с Путиным», — написал Мерц в сети X.
Напомним, в среду, 14 мая, послы Европейского Союза одобрили 17 пакет санкций против России.
Также ЕС одобрил введение санкций против около 30 новых компаний, причастных к обходу санкций (особенно в отношении товаров двойного назначения).
Кроме того, послы также одобрили дополнительные санкции против России за нарушение прав человека, гибридные вмешательства по всему миру и распространение химического оружия.