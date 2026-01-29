Флаги

Украина уже в течение нескольких месяцев может существенно снизить свою зависимость от разведданных США, а ключевую роль в этом процессе способна играть Европа.

Об этом сообщаетFinancial Times.

Издание отмечает, что с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом участие США в украинском вопросе стало одним из главных приоритетов для европейских лидеров. Это происходило даже, несмотря на американские пошлины на товары из ЕС, введенные летом 2025 года, без зеркальных мер со стороны Европы.

Источники издания предупреждали, что в случае ухода США от поддержки Киева это стало бы серьезным ударом для истощенной украинской армии и могло бы подтолкнуть главу Кремля Путина к реализации его максималистской цели — подчинению Украины.

В то же время, как пишет Financial Times, возможные последствия сокращения участия США выглядят не такими критическими, как год назад. Тогда администрация Трампа на короткий период приостановила обмен разведывательной информацией и поставку вооружений.

По словам украинских и европейских чиновников, в тот момент к поддержке активнее подключились другие союзники, используя собственные возможности и ресурсы.

Кроме того, в январе 2026 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна уже снабжает Украину двумя третями необходимой разведывательной информации.

«Зависимость Украины от американской разведки может быть значительно снижена в течение нескольких месяцев», — отметил один из западных чиновников.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Марко Рубио сообщил о достижении совместного согласия по поводу будущих гарантий безопасности для Украины.

Мы ранее информировали, что канцлер Германии Фридрих Мерц отверг призывы из Бундестага к проведению прямых переговоров с российским диктатором Путиным по поводу войны в Украине.