Европа и США должны быть на стороне Украины, чтобы обеспечить ее безопасность – Макрон

Французкий президент планирует поговорить с Зеленским и позвонить Путину.
Европа и Соединенные Штаты должны быть на стороне Украины, чтобы обеспечить ее безопасность, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 10 декабря.
Он также поблагодарил своего американского коллегу Джо Байдена за то, что тот координировал свою позицию с европейскими партнерами — как до разговора с Путиным, так и после нее. Уже в ближайшие дни Эммануэль Макрон планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским и позвонить Путину.
Между тем, в ЕС заявили – отказом признавать себя стороной конфликта на Востоке Украины Россия завела в тупик как "нормандский формат", так и переговорный процесс в трехсторонней контактной группе. В Евросоюзе напомнили, что от проведения последнего "нормандского саммита" прошло уже два года, но большинство согласованных тогда мер до сих пор так и не реализовано — потому что их блокируют на политическом уровне.
Напомним, Германия и Франция хотят провести "нормандскую встречу" министров иностранных дел в кратчайшие сроки. Также дипломаты надеются на поддержку их предложения и другими участниками "нормандского формата".
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