Европа и США поняли, что Путина нужно останавливать – профессор Гарвардского университета

Европа изменилась, однако до сих пор не хочет привлекаться к войне против России.

С перспективы Запада произошло кардинальное изменение не только в США, но и в Европе. Стало ясно, что Путина нужно останавливать.

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Об этом в интервью НВ рассказал директор Украинского научного института Гарвардского университета Сергей Плохий.

"Этого понимания не было в 2008 году во время войны в Грузии, не было во время Крыма, не было во время Донбасса. Сейчас проснулись. Причем проснулась даже Европа. Она сегодня объединена настолько, что это трудно представить. Я сейчас нахожусь в Вене. Как только пришел с выступления на панели в самом большом венском театре, зал был заполнен, я не знаю, как долго уже украшенные украинскими флагами театр и главные здания… И это Вена – это столица Австрии, которая фактически позиционировала себя и бизнесово, и политически, как мост с Россией. Это лакмусовая бумажка, говоря об остальной Европе, и особенно о Соединенных Штатах Америки", — подчеркнул профессор.

Плохий добавил, что Европа сейчас сильно изменилась: Германия объявила о решении удвоить военный бюджет. Польша объявила о решении удвоить свои вооруженные силы при том, что более двух миллионов беженцев принимает Польша.

"Это кардинальные изменения. Но при всех этих изменениях, и это было заявлено с самого начала, нет готовности закрыть небо (no-fly zone) таким образом, как Украина хотела. Или как-то присоединиться к войне, потому что речь идет о том, что это третья мировая война. Так что вне этой, так сказать, красной линии и Соединенные Штаты, и Европа делают то, что три недели назад фактически невозможно было представить. Это много. Но есть очень четкая граница, которой они не готовы переступать", – сказал Сергей Плохий.

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