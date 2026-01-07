Европа и США в Париже согласовали гарантии безопасности для Украины: что предполагает план

ВСУ на фронте / © Associated Press

В Париже Европа, США и Украина продемонстрировали единство по вопросу гарантий безопасности для Киева после войны с Россией. Союзники представили план, включающий долгосрочную поддержку ВСУ и возможное размещение иностранных войск на территории Украины после прекращения огня.

Об этом пишет POLITICO.

В ходе встречи в Елисейском дворце представители европейских стран, Украины и США заявили о готовности предоставить Украине надежные гарантии безопасности. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, эти гарантии должны обеспечить, чтобы любое мирное соглашение с Россией не означало капитуляцию Украины и не создавало новых угроз в будущем.

Посланник США Стив Виткофф подчеркнул, что протоколы безопасности почти завершены, а Вашингтон поддерживает идею долгосрочного мира. Он также отметил работу украинской стороны и президента Зеленского.

Какие гарантии получит Украина

Согласно договоренностям так называемой «коалиции желающих», план предусматривает:

мониторинг режима прекращения огня под руководством США;

долгосрочную поддержку украинских сил обороны;

размещение многонациональных сил под руководством европейских стран в случае достижения мирного соглашения;

обязательные обязательства по поддержке Украины при новой агрессии со стороны России.

Макрон отметил, что речь идет о юридически обязывающих гарантиях безопасности.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что после прекращения огня Лондон и Париж готовы создать военные базы и защищенные объекты для хранения вооружения и техники. Франция, Великобритания и Украина уже подписали отдельную декларацию по этим обязательствам.

По словам Макрона, многонациональные силы будут действовать на суше, в воздухе и море, а будут размещаться преимущественно в западных регионах Украины, подальше от линии фронта.

Что говорят США

Хотя США участвовали в переговорах, окончательную декларацию подписали только европейские союзники Украины. Ранее из проекта документа была изъята формулировка о прямых обязательствах США по военной поддержке в случае нападения на международные силы.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть подкреплены решениями Конгресса США и Украина рассчитывает на это.

В то же время, не все европейские страны готовы направлять войска. В частности, Греция заявила, что не будет участвовать в сухопутных силах, но не исключает помощи в других форматах, в частности, в морском наблюдении.

Ключевым условием реализации плана союзники называют достижение прекращения огня. Только после этого парламенты стран-участниц будут принимать окончательные решения по военному присутствию и обязательствам перед Украиной.

Европейские лидеры отмечают, что новая система безопасности должна гарантировать, что война больше не повторится.

Напомним, во время встречи Коалиции желающих в Париже премьер-министр Италии Джорджия Мэлони и глава правительства Польши Дональд Туск заявили, что их страны не планируют направлять военные контингенты на территорию Украины. В то же время Италия отметила готовность поддерживать безопасность Украины дипломатическими инструментами и тесную координацию с международными партнерами, в частности в рамках наработки гарантий безопасности, вдохновленных статьей 5 НАТО.

Мелони подчеркнула, что участие государств в многонациональных силах будет добровольным и будет соблюдаться с соблюдением национальных конституционных процедур, а ключевой опорой системы безопасности будет оставаться украинская армия. Польша, по словам Дональда Туска, сосредоточится на логистическом и организационном обеспечении Украины и партнеров, которые могут развернуть свои силы, и будет играть одну из ведущих ролей в координации действий после завершения войны.