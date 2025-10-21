Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны - источники Bloomberg

ВСУ / © Associated Press

Европейские страны совместно с Украиной готовят предложение для завершения войны России против Украины, которое состоит из 12 пунктов. План предусматривает прекращение боевых действий, возвращение депортированных детей и обмен пленными, а также гарантии безопасности и финансовую поддержку Киева.

Об этом сообщают источники Bloomberg.

По данным источников, знакомых с подготовкой документа, предложения предусматривают создание контрольного совета под председательством президента США Дональда Трампа, который будет следить за выполнением договоренностей. После того как Россия согласится на прекращение огня и остановит продвижение по территории Украины, план предусматривает возвращение всех депортированных детей, обмен пленных, предоставление Украине гарантий безопасности, финансирование восстановления страны и путь к ускоренному вступлению в ЕС.

Санкции против России постепенно будут отменяться, однако около $300 млрд замороженных резервов центрального банка будут возвращены Москве только после вклада в реконструкцию Украины. Ограничения могут снова вступить в силу в случае новой агрессии.

Москва и Киев начнут переговоры по управлению оккупированными территориями, но юридического признания их как российских не будет. Россия пока отказывается прекращать боевые действия по существующим линиям, несмотря на значительные потери в войне, которая длится четвертый год.

Европейские лидеры заявили, что поддерживают немедленное прекращение войны по существующим позициям, чтобы начать мирные переговоры. Украинские союзники из «Коалиции желающих» соберутся в пятницу, а на саммите ЕС в Брюсселе в четверг обсудят новые санкции против Кремля и финансовую помощь Украине за счет замороженных российских резервов.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался против соглашения в Будапеште из-за пророссийской позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, но заявил, что примет участие в переговорах, если будет приглашен.

«Мы приблизились к возможной конечной точке войны, я могу это точно сказать», — отметил Зеленский после своего визита в США. Он подчеркнул, что война должна быть «заморожена» по действующим линиям перед началом переговоров, а территориальные вопросы можно обсуждать позже.

Дональд Трамп после встречи с Зеленским также заявил, что обе стороны должны «остановиться на линиях фронта, вернуться домой и прекратить убийства», а территориальные дискуссии возможны позже. По его словам, он согласился на встречу с Путиным в Будапеште в ближайшие недели.

Россия же продолжает требовать от Украины передачу всей восточной части Донбасса, однако полноценного контроля над территориями не имеет и в условиях боевых действий это займет годы, если вообще станет возможным.

Напомним, ранее мы писали о том, что искусственный интеллект GPT-5 подготовил пять возможных вариантов развития событийдля завершения войны в Украине и оценил, насколько вероятен каждый сценарий, исходя из тенденций по состоянию на осень 2025 года.