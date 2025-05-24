Европа ищет поддержки у Китая: о чем говорили Мерц и Си Цзиньпин

Европа хочет, чтобі Китай поддержал ее мирній план по Украине

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В свете изменений позиции президента США Дональда Трампа в отношении Украины и всей Европы, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц предложил китайскому лидеру Си Цзиньпину поддержать усилия Европы по мирному урегулированию войны в Украине.

О содержании телефонного разговора лидеров Германии и Китая пишет The Guardian.

«В ходе своего первого телефонного разговора с момента вступления в должность в прошлом месяце Мерц рассказал Си об общих усилиях Европы и ЕС по достижению скорейшего прекращения огня в Украине и призвал Китай поддержать эти усилия», — говорится в публикации.

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В ответ Си Цзиньпин сказал, что хотел бы видеть «стабильные и предсказуемые связи» между Китаем и Германией.

«Мир сегодня переживает ускоренные изменения, невиданные за столетие. При этом изменения и хаос в международной ситуации сливаются воедино», — отметил Си, согласно китайской официальной стенограмме телефонного разговора.

Кроме войны в Украине лидеры государств обсудили экономические отношения и необходимость «честной конкуренции».

Напомним, Европа потеряла ключевого союзника, так как Трампа больше не интересует прекращение огня в Украине. Президент США отказался вводить новые санкции против РФ вместе с европейскими союзниками.

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