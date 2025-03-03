Европа ищет пути к прекращению огня в Украине: что предлагают Великобритания и Франция

Пресс-секретарь премьер-министра Кира Стармера заявил, что на рассмотрении есть несколько вариантов, однако деталей не раскрыл.

Европейские страны активно обсуждают возможные варианты прекращения огня в Украине, особенно после того, как Франция предложила месячное перемирие. Великобритания подтвердила, что рассматривает несколько сценариев, которые могут стать основой дальнейших мирных переговоров.

Об этом пишет Reuters.

Пресс-секретарь премьер-министра Британии Кира Стармера заявил, что на рассмотрении есть несколько вариантов, однако деталей не раскрыл.

Франция, Великобритания и другие страны Европы рассматривают идею отправки войск в Украину при условии прекращения огня, но ожидают поддержки от США.

Пока ни одна из стран официально не поддержала инициативу Франции по месячному прекращению огня, однако в Великобритании подтверждают, что продолжаются активные переговоры по мирному урегулированию.

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Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что напряженная ситуация в Овальном кабинете между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским была не случайностью, а заранее подготовленной ловушкой для украинского лидера.

"Это была не спонтанная реакция на вмешательство Зеленского, а, очевидно, спланированная эскалация", — заявил Мерц, добавив, что Европа должна показать, что способна действовать независимо.

При этом среди европейских чиновников растет возмущение тем, что они называют предательством Украины, поскольку ранее Вашингтон демонстрировал устойчивую поддержку Киева.

Один из высокопоставленных чиновников жестко высказался после этой ситуации:

"Дональд Трамп должен выбрать, хочет ли он быть лидером свободного мира или предводителем банды вымогателей. Последнее неинтересно для Европы".

Несмотря на разочарование, европейские лидеры пытаются удержать США на своей стороне. Посол Великобритании в США Питер Мандельсон призвал к перезагрузке украинско-американских отношений, признав, что инициатива Трампа по прекращению войны является "единственной игрой в городе".

Ситуация накалилась после того, как в прошлом месяце Трамп провел телефонный разговор с Путиным и неожиданно объявил, что переговоры о прекращении войны начнутся быстро. Это заявление шокировало ЕС и вызвало напряженность в отношениях с Зеленским.

На фоне этих событий Европейский союз готовится к экстренному саммиту, который состоится в четверг. Лидеры согласились, что Европа должна увеличить расходы на оборону, чтобы показать Вашингтону, что способна защищать себя самостоятельно.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что во вторник проинформирует государства-члены о новом плане укрепления оборонной промышленности и военного потенциала ЕС.

"Мы хотим крепкого мира, но его можно построить только на силе. А сила начинается с усиления собственных оборонных возможностей", – подчеркнула она.