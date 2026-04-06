Европа использует Украину как буфер и закрывает глаза на проблемы — WSJ

Европейский союз / © Associated Press

Европейские лидеры все чаще избегают публичного обсуждения проблем демократии в Украине, сосредотачиваясь, прежде всего, на собственной безопасности.

Об этом пишет Александр Роднянский в колонке для The Wall Street Journal.

Публично Европа продолжает поддерживать Украину в категориях ценностей — как борющееся за демократию государство, суверенитет и верховенство права. Однако в частных разговорах, по словам автора, все яснее звучит другая логика: поддержка Украины — это способ выиграть время и сдержать Россию.

Фактически, Украину все чаще рассматривают не только как страну, которую нужно защитить, а как буферную зону между Россией и ЕС.

Роднянский отмечает, что проблема не в том, что Европа руководствуется собственными интересами — это естественно для любой внешней политики. Проблема в том, что она не говорит об этом прямо, продолжая прикрываться риторикой «нравственной миссии».

Автор прямо называет это опасной двойственностью. Такой подход, по его словам, приводит к тому, что внутренние проблемы Украины отодвигаются на второй план, пока она продолжает удерживать фронт.

"Пока фронт держится, почти все остальное становится легче оправдать", - отмечает он.

Речь идет, в частности, о принудительной мобилизации, усилении исполнительной власти, отложенной подотчетности, коррупции и политической дисфункции.

Автор подчеркивает, что война не только защищает государство, но и изменяет его — часто деформирует институты. В Украине уже видны признаки этого процесса: напряжение между ветвями власти, трудности с принятием законов, а также зависимость от внешнего финансирования.

Отдельно он обращает внимание на финансовую ситуацию: задержки с выполнением требований Международный валютный фонд могут поставить под угрозу миллиардную поддержку, что свидетельствует о более глубоких институциональных проблемах.

Роднянский предупреждает: если нынешняя тенденция сохранится, Европа рискует получить на своей границе не стабильного партнера, а государство с серьезными внутренними проблемами — сильно вооруженное, травмированное войной, политически нестабильное и имеющее трудности с управлением и интеграцией.

Тем не менее, во многих европейских кругах такие оценки остаются табуированными.

Автор подчеркивает: говорить о рисках для демократии в Украине не значит выступать против нее. Напротив, это необходимо для его будущего.

Он призывает Европу изменить подход: поддержка Украины должна сочетаться не только с военной помощью, но и с развитием институтов – прозрачностью, подотчетностью, борьбой с коррупцией и ограничением чрезмерной концентрации власти.

Иначе, заключает автор, стратегия «буфера» может обернуться новой проблемой для самой Европы.